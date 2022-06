La China Suárez recibió un emotivo mensaje y estalló en llanto: "No estoy..."

La China Suárez abrió su corazón y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Después de sus vacaciones en México con Rusherking, la actriz de 30 años compartió el especial mensaje que recibió su familia de Facundo Saravia, ex integrante de Los Chalchaleros.

Según explicó la artista en su post, este conjunto musical era uno de los preferidos de su papá Guillermo, quien falleció en 2012. "Mi papá nos despertó a mi hermano y a mí toda la vida con Los Chalchaleros", empezó contando la China Suárez.

La China Suárez recibió un emotivo mensaje y estalló en llanto

Luego, compartió una serie de audios que el músico le envió a su hermano Agustín sobre este recuerdo. "Es un placer que tantos años después de haber dejado nos sigas escuchando y que nos permitas estar en tu casa”, decía la grabación.

Al escuchar estos mensajes, la China Suárez quiso compartir con sus seguidores esta emoción. "No estoy llorando, se me metieron unos audios en los ojos. Facundo sos la voz de nuestra infancia, de nuestros más lindos recuerdos. Escucharte nos lleva a esa infancia inmejorable, donde todo era amor, música y presente", relató la actriz.

El gesto de Magnolia que conmovió a la China Suárez

En medio de este post, la China Suárez también contó cuál fue la reacción de su hija Magnolia al verla llorar.

"Magnolia me ve llorar y me dice 'mamá sos . tan linda y te amo tanto'. A veces no hace falta preguntar, sólo quedarse al lado y acompañar. Me voy a dormir movilizada, feliz. Porque papá no se equivocaba cuando me decía que nunca me iba a dejar sola", expresó.

