La China Suárez regresó al país y denunció otro hecho de inseguridad

La China Suárez volvió a Argentina y denunció otro hecho de inseguridad. En esta oportunidad el asaltado fue su hermano, Agustín, y no dudó en hacerlo público. Sin embargo, la publicación compartida luego fue eliminada por la protagonista de esta noticia.

"Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse del mundo. Harta estoy. Harta", expresó la actriz de 28 años en su cuenta oficial de Twitter.



Cabe recordar que el último jueves, mientras la modelo se encontraba de paseo en un centro comercial de Chile junto a Rufina, Magnolia y Amancio, fue víctima de un robo después de ser interceptada por una mujer.

Lo contó en sus redes sociales luego de sufrir esta situación y por el mismo medio pidió ayuda a los emisores de tarjetas de crédito. Así mismo, exhibió con total indignación a través sus stories la respuesta que le dieron desde el shopping donde se dio el suceso.

"Me dijeron que con el tema de las imágenes no lo pueden hacer hasta que la fiscalía no lo apruebe. Porque esta gente, además de robar está protegida. Porque si uno, si el Mall comparte las imágenes ellos los pueden denunciar", dijo Eugenia con total furia.

La China Suárez volvió a Argentina tras pasar tres semanas en Chile junto a Benjamín Vicuña

La China Suárez llegó al país junto a Rufina, Magnolia y Amancio luego de acompañar durante tres semanas a Benjamín Vicuña, quien se encuentra grabando en Chile

Previo al viaje, la ex Casi Ángeles debió hacerse un hisopado. La figura regresó a Argentina con sus hijos y el actor de 41 años tuvo que continuar su estadía en su lugar de origen por cuestiones laborales.

La familia había pasado un mes a la distancia desde que el menor de la casa nació. Durante su ausencia, la hija de Nicolás Cabré era quien ayudaba a Eugenia con el recién nacido y la niña de 2 años.