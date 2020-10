Paula Chaves habló de la reconciliación entre la China Suárez y Gime Accardi

La reconciliación entre la China Suárez y Gimena Accardi no es oficial pero el acercamiento es evidente en las redes sociales.

La pareja de Benjamín Vicuña comenzó a seguir a su colega en Instagram y hasta dedicó un mensaje a Hugo Accardi, el padre de la actriz quien falleció hace algunas semanas.

Con estos indicios dando vueltas, Paula Chaves dio su versión de los hechos. La modelo, que es amiga de las dos actrices, aseguró que le dio felicidad enterarse de este reencuentro. “Ellas tienen su relación desde antes y la verdad es que no tuve que intervenir”, dijo la esposa de Peter Alfonso en Intrusos. “Yo sé que la China estaba en Chile y no tuve que intervenir en ese encuentro. Me alegro”.

Luego aseguró que no conversó con Accardi sobre esta situación. “No hablamos de eso, estaban viviendo un momento bastante complicado por todo lo que les pasó”, tiró.

"No estuvo de la forma que esperábamos"

Gimena Accardi y la China Suárez se distanciaron hace ya varios años cuando falleció Santi Vázquez, hermano de Nico Vázquez. Sobre ese conflicto circuló muy poca información hasta que el año pasado, la actriz decidió romper el silencio.

"La China se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, muy triste, muy delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos", dijo Gime sobre su actitud.