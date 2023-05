La China Suárez reveló que elige la crianza respetuosa para sus hijos: "Jamás obligar"

La China Suárez tiene 3 hijos: Rufina, producto de su amor con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, nacidos de su relación con Benjamín Vicuña. La actriz reveló en sus redes que con los tres aplica la crianza respetada.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la China Suárez compartió una postal en la que se lee: "Tengo 5 años y mi cuerpo es mío, solo mío. No me obligues a BESAR ni ABRAZAR. Estoy aprendiendo acerca del consentimiento y la confianza y tu apoyo me ayudará a estar a salvo el resto de MI VIDA".

La China junto a sus hijos.

"Exacto. Jamás obligar a un niño a dar besos a desconocidos. Yo les digo que tienen que decir buen día, buenas tardes, buenas noches, pero jamás besos", sentenció la intérprete de "Lo Que Dicen De Mí", dejando en evidencia que practica la crianza respetada.

Se denomina crianza respetuosa a un estilo de educar y criar a los niños que se basa en el respeto y la igualdad entre padres e hijos. Esto tiene su origen en la "Teoría del Apego" del psicoanalista John Bowlby.

La publicación de la China Suárez.

En qué consiste la crianza respetada que utiliza la China Suárez con sus hijos

La crianza respetada no tiene que ver con darle todo lo que el niño pida, sino con una disciplina positiva. La clave es estar pendiente de cuáles son las necesidades emocionales y afectivas para poder responder a ellas de la mejor manera posible.

Las bases de la crianza respetada son el respeto, el amor incondicional, la igualdad y la empatía. Los beneficios de aplizar este estilo de crianza son: mejor gestión emocional, menos problemas de autoestima, niños más tolerantes, mayor sociabilidad y mayor felicidad. De esta forma, la China Suárez busca criar a sus hijos apuntando a que sean adultos sanos a nivel psicológico y emocional.