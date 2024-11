“Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia”, es frase que muestran las novelas argentinas antes de iniciar sus capítulos cuando se transmitían por cable. Sin embargo, muchas de ellas demostraron con el tiempo que a veces la ficción traspasa las pantallas y va más allá de las “coincidencias”. En este sentido, la serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, formó una de las parejas que fue más allá del guion: Esteban Lamothe y Débora Nishimoto, quienes pasaron de ser compañeros de elenco a formar un noviazgo en la vida real.

Débora Nishimoto y Esteban Lamothe en "Envidiosa"

En Envidiosa, Lamothe interpreta a un personaje que se enamora de la protagonista y trabaja en el restaurante chino de su amiga, interpretada por Débora. La relación entre sus personajes muestra una conexión desde el primer capítulo, y la historia de ellos va avanzando a lo largo de la serie, mientras que, sin darse cuenta del amor que siente el personaje de ella, va en busca de Vicky (Griselda Siciliani).

A partir de esta historia, el actor de Las Estrellas y Débora interpretan a un dúo de amigos que se sostienen entre sí, él le enseña nuestro idioma a su amiga que viene de China (en la ficción) y ella le da trabajo, mientras oculta su enamoramiento.

Esteban Lamothe como "Matías" y Débora Nishimoto como "Mel".

Esteban Lamothe confirmó que está de novio con su compañera de Envidiosa

La historia de amor entre Esteban Lamothe y Débora Nishimoto empezó a tomar forma para los fanáticos cuando se los vio juntos en un hotel en Cardales a principios de octubre. Esta aparición desató la hipótesis de que la relación podría ir más allá de un vínculo amistoso y los seguidores de la serie de Netflix no tardaron en pensar que podría tratarse de un romance.

Sin embargo, sin ánimos de esconderse, Esteban Lamothe confirmó su relación: “Somos pareja, es mi novia”. Durante una conversación en Blender, el actor dio detalles íntimos de su vida amorosa.

Después de compartir en su Instagram una foto comiendo pastas con ella, Lamothe aseguró que el plan de juntarse a comer esa clásica experiencia culinaria significa una actividad amorosa para él, y con un tono distendido explicó la situación de la pareja: “Subí una historia comiendo pastas: es amor. Tuvimos sexo ya como 38 veces y comemos pastas, charlamos, pedimos helado”.

A su vez, habló de sus habilidades en la cocina y contó que le hace milanesas con puré y ensalada mixta, algo que él describe como un acto de amor que rodea su vínculo con Débora: “Es mi novia, mi pareja. Duré soltero un mes. La vida para mí no tiene sentido si no tenés novio o novia, tengo pareja desde que tengo 5 años”.

Además, se refirió a la experiencia de estar enamorado después de los 40 años y sostuvo que no hay edad para sentir todas las cosas que te puede generar un enamoramiento. También habló de la buena conexión respecto a las relaciones sexuales y cómo para él es importante pasarla bien en esos momentos y seguir avanzando con el vínculo si ambos lo disfrutan. Por su parte, detalló algunas de las cosas que comparten, como prestarse libros y hacerse reír. “Tengo 47 años, me conozco y sé que cuando algo me gusta, sigo adelante”.

Esteban Lamothe con el elenco principal de Envidiosa.

En medio de la confesión, el novio de Nishimoto contó los nervios que tuvo que atravesar antes de invitarla a salir, y reveló su intención de invitarla directamente a su domicilio: “‘Basta de decir que vamos a ir a una fiesta (...) Y vino a mi departamento”.

Entre palabras sentidas y sentimientos encontrados, Lamothe explicó lo que siente por su pareja y valoró la vida al lado de un amor. Por su parte, los actores agradecen sus interpretaciones en Envidiosa, que seguirán desarrollando en su ya confirmada segunda temporada.

VFT