La cómica reconciliación de Ángel de Brito y El Polaco

Cuando El Polaco finalizó su participación en MasterChef Celebrity hizo polémicas declaraciones sobre su pasado por el Bailando. "Fue un programa espectacular, me sentí muy cómodo. Cosa que estuve en otros lugares y no he estado tan cómodo, porque se meten en otras cosas de tu vida", expresó en ese momento el cantante.

Por ese motivo, Ángel de Brito lo criticó fuertemente: "Llegó al Bailando hablando de la vida privada, a la lista de ingratos", disparó el conductor de LAM.

Y este viernes, el músico se encontró con Ángel en los estudios de Laflia. "Reconciliados con El Polaco", escribió el periodista en un posteo donde compartió una foto de los dos juntos. El cantante le dejó como comentario varios emojis de corazones

Acusan a Ricardo Montaner y sus hijos de dejar sin trabajo a El Polaco

Ricardo Montaner será uno de los flamantes jurados de la nueva edición de La voz Argentina que contará también con la participación de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y sus hijos Mau y Ricky.

Pero este ingreso al ciclo generó polémica y, según rumores, el cantante venezolano habría movido sus influencias para que los dos jóvenes sean parte del magistrado (compuesto en este caso por cinco integrantes) dejando afuera a un nuevo convocado, El Polaco.

La información la compartió Rodrigo Lussich en Intrusos pero se hizo eco en redes sociales donde los fanáticos hablan de "acomodo" por parte de Ricardo Montaner para que sus hijos mayores sean parte del ciclo.

Aunque no hay fecha definida de lanzamiento, el ciclo contará con la conducción de Marley. Debido a la pandemia, el casting para presentarse en el programa debió realizarse de manera virtual y en enero ya se llevaron adelante las audiciones.