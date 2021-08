Hace uno días, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaron a compartir en redes sociales imágenes de Bricia, una perrita que adoptaron y que necesita muchos cuidados de salud.

Este martes, el conductor de “ShowMatch” la llevo al piso y la presentó en oficialmente en cámara.

“Ella es una perrita que estuvo acá con la chica del hogar de ‘Patitas a salvo’ y cuando la vi de lejos, dije: ‘es muy especial’. Tiene un montón de problemas, eso la hace especial también en el sentido que no tiene pelos, tiene un tema madurativo, y un montón de cosas por el sufrimiento que ha tenido por la vida. Tiene seis años y ha pasado por muchas experiencias de abandono, hambre y además tiene una enfermedad provocada por la garrapata que se llama Erliquia, que a ella le genera una anemia crónica medular, algo así se llama”, dijo Guillermina a “Teleshow”, tras la presentación en vivo.

La conmovedora historia de Bricia, la perrita que adoptaron Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés.

Bricia tiene que someterse a transfusiones de sangre de forma periódica y cuidados extremos, por lo que la actriz no dudo en adoptarla y darle un hogar donde poder recibir los tratamientos adecuados. “Soy hija de un papá veterinario que dio su vida por los animales y me emociono. Bricia tiene un poco de ver con traer a mi papá un poquito a través de ella. Nos encariñamos, tenemos otros perros, pero vamos a hacer un esfuerzo por todo lo que implica tenerla, creo que se lo merece y necesita un momento de paz”, agregó.

La historia de lucha de Bricia fue lo que hizo que Tinelli y Valdés tomaran la decisión de adoptarla y costear todos los tratamientos a los que debe someterse y que ascienden a más de $ 30.000.

"Marcelo Tinelli es inamovible"

En medio de un año atípico, Adrián Suar habló sobre las dificultades de Marcelo Tinelli para enfrentar la competencia.

El gerente general de Canal Trece se refirió a los posibles cambios del programa. "Tinelli es inamovible. Es un luchador nato y va a morir luchando porque lo conozco. Yo lo hablé con él, le pregunté si no le alcanzaban los 17 años de éxito en el Bailando. En algún momento puede pasar. Todos podemos perder una batalla", explicó en diálogo con Jorge Rial en su programa radial, Argenzuela.

“Él está dentro de un canal que pasa por un momento difícil. Yo no pude encontrar este año, la programación que quería. Telefe está haciendo muy bien las cosas... Pero varias veces me ha pasado de que me iba mal y pude darlo vuelta, La televisión siempre tiene revancha", disparó.