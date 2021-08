A pocas horas de tomarse unos días de descanso junto a su pareja y su hijo menor, Marcelo Tinelli empezó un debate al aire con los jurado de La Academia. El tema de conversación entre el conductor de ShowMatch y los jurados del certamen, comenzó por una discusión sobre el inicio de las relaciones.

En ese momento, Guillermina Valdés sorprendió a todos los televidentes al llamarle la atención a su pareja, el conductor de La Academia. La modelo confesó que “por formalizar rápido se perdió de muchas cosas”.

La Academia: Guille Valdés le hizo un reclamo al aire a Marcelo Tinelli

Ante la reacción de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés se adelantó en contestar diciendo: “No lo digo por vos, amor. Por relaciones pasadas”.

Mientras la competencia por el rating con La Voz Argentina resulta cada vez más complicada, Marcelo Tinelli se tomará unos días para descansar junto a Guillermina y el hijo que tienen en común, Lorenzo Tinelli.

La Academia: Guille Valdés le hizo un reclamo al aire a Marcelo Tinelli

Para ello, las grabaciones de La Academia se adelantaron en el ritmo de cumbia, que actualmente están realizando los participantes del reality. Lo confirmó el periodista Leo Arias en Gossip, el programa que conduce Laura Ubfal por Net Tv.

"Marcelo Tinelli es inamovible"

En medio de un año atípico, Adrián Suar habló sobre las dificultades de Marcelo Tinelli para enfrentar la competencia.

El gerente general de Canal Trece se refirió a los posibles cambios del programa. "Tinelli es inamovible. Es un luchador nato y va a morir luchando porque lo conozco. Yo lo hablé con él, le pregunté si no le alcanzaban los 17 años de éxito en el Bailando. En algún momento puede pasar. Todos podemos perder una batalla", explicó en diálogo con Jorge Rial en su programa radial, Argenzuela.

“Él está dentro de un canal que pasa por un momento difícil. Yo no pude encontrar este año, la programación que quería. Telefe está haciendo muy bien las cosas... Pero varias veces me ha pasado de que me iba mal y pude darlo vuelta, La televisión siempre tiene revancha", disparó.

FF