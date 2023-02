Con la temporada de Gran Hermano casi finalizando lejos queda la salida de Tomás Holder, la primera semana que el certamen comenzó. Igualmente el influencer dio que hablar fuera de la casa.

Holder visitó los estudios de LAM y habló con Ángel De Brito y sus angelitas. El ex hermanito opinó sin filtro de sus excompañeros del reality de Telefe.

La contundente opinión de Tomas Holder sobre una de sus excompañeras

Fue así que Tomás le dedicó unas palabras a Daniela: “Hay que darle un gran aplauso porque supo capitalizar lo que hizo es a Daniela. Patentó ya ‘Pestañela’ y va para adelante. Increíble, es vivísima. Y otro que también lo está aprovechando muy bien es Alfa, aunque la verdad es que yo a él lo quería como ganador”.

“Afuera le agarré mucho aprecio a Marcos, me parece que es un tipazo, ojalá que lo gane él. La verdad es que cuando yo estuve adentro no lo vi así, pensé que era un personaje, pero ahora no, me di cuenta de que es un pibe bien. Y Camila creo que entró para darle alegría a la casa. Para mí gana Marcos, segundo Nacho y tercera Julieta”, se explayó sobre los que todavía siguen en juego y quien puede ganar la edición.

EF.