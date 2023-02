Gustavo López es periodista deportivo muy respetado que está en Radio Red y en ESPN opinó sobre el bajo rating del canal Trece y los arreglos de programación que tuvieron que hacer. "No eligen conductores para los programas, sino inventos", dijo el conductor.

En el programa "López 910" se encontraba Pilar Smith, quien es especialista en espectáculo. La periodista manifestó los cambios que tendrá el canal sobre los programas, por ejemplo, que "Los Sospechosos de Siempre", el ciclo de Alex Caniggia como conductor, llegara a su fin.

López pidió los números de Bienvenidos a Bordo y de Signos, "2.7 y 2.8. Siempre con el dos adelante, tampoco funcionan", dijo Pilar. "¿Sabés que pasa? No contratan conductores, contratan inventos. Y así les va", disparó Gustavo.

La crítica de Gustavo López a Laurita Fernández.

Después le mando un mensaje picante a Laurita Fernández y a su colega Pablo Montanga: "¿Dirá ahora Montagna que ese programa no funciona, que le va mal? Una vez leí que escribió "Laurita Fernández vuelve a la radio". ¿Vuelve? ¿Pero cuándo había estado? No, no, no... hablaba de ella como si hablara de la Negra Vernaci, y no es así, para nada. Pero bueno, este muchacho tampoco dice que nuestro programa creció un 80 por ciento en rating y que por primera vez estamos segundos. No, seguro que va a publicar algo cuando caigamos al tercer lugar. Y bueno, si es de Rivadavia".

EF.