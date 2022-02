Laurita Fernández se sinceró sobre lo que siente por Fede Bal y Nicolás Cabré

Instagram

Laurita Fernández arrancó un 2022 con un muy buen presente laboral. Actualmente, tiene bajo su condición “Bienvenidos a bordo”, en remplazo a Guido Kaczka que está de vacaciones y desde entonces, su participación no para de dar noticias y de ponerla a ella en las principales páginas de noticias.

Hace poco Laurita Fernández habló con Catalina Dlugi en el programa “Agarrate Catalina”, allí la modelo se refirió a sus dos relaciones más conocidas: la de Fede Bal y la que tuvo con Nico Cabré. Con mucha sinceridad, la conductora dejó claro que tiene un buen vínculo de amistad con los dos, lo cual hace parte de su forma de terminar sus relaciones amorosas, puesto que reconoce que cuando ya no da para más, lo mejor es cortar de una manera sana.

Guido Kaczka y Laurita Fernández en los 30 años de Unicef.

Sobre el hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal, Laurita Fernández comentó: “A Fede lo quiero mucho, viví con él un montón de cosas increíbles”, pero remarcó, “De ahí a volver a ser pareja, nada que ver”.

“Siempre me separé bien, me quedo con lo bueno del otro y recuerdo cada vínculo re bien”. Laurita Fernández profundizó en el tema y comentó: “Creo que el otro también se queda con lo bueno mío”. La presentadora admitió también que en varias ocasiones intentó retomar su relación con Fede Bal, pero le sirvió para darse cuenta de que ese no era el camino.

Laurita Fernández hace unas semanas en Instagram.

“Intenté volver y me terminé dando cuenta de que no era. Yo no me arrepiento de haber vuelto o de haber intentado”, explicó la modelo. Sobre Nico Cabré, la modelo aseguró que no tendría problema en ir a ver su obra de teatro “Me duela una mujer”. Pese a no haber recibido una invitación formal, Laurita Fernández se apoyó en su gusto por el teatro para agregar que le “encantaría” ir a ver la obra.

Laurita Fernández sabe lucir muy bien sus curvas y estar a la moda.

¿Cuáles han sido los novios más famosos de Laurita Fernández?

Entre los nombres que más suenan cuando hablar de exnovios de la modelo y presentadora, están: Federico Hoppe (2015), productor de “ShowMatch”. El actor y presentador Fede Bal (2016). Y por último, el también actor, Nico Cabré (2018).