El periodista Gustavo López fue internado tras confirmar que tiene coronavirus

A menos de una semana de confirmar que tiene coronavirus, el periodista Gustavo López debió ser internado en una clínica de Olivos. "Como tuve fiebre la segunda semana, por precaución me hicieron venir a una clínica y me siguen en el paso a paso", le confirmó a La Nación.

"Por suerte estoy bien. No tuve fiebre la primera semana, que la sobrellevé bárbaro, pero como la segunda empezó a levantarme fiebre, por una cuestión de estar más hora a hora, minuto a minuto, me trajeron para acá", agregó al respecto.

Vale recordar que el jueves de la semana pasada, fue el propio periodista quien reveló que padecía Covid-19 a través de su programa radial: "Quiero comunicarles algo a mis compañeros, porque me han llamado de todos lados esta tarde, y les quiero decir que me dio positivo el examen de Covid. Yo fui por las dudas a hacerme el examen, porque no sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza y no mucho más. Fui por las dudas, porque un compañero nuestro había dado positivo, entonces la radio, por precaución, me indicó que fuera a hisoparme", reveló sobre su estado.

Tras conocerse su estado, días más tarde, su colega, Paulo Vilouta, confirmó que también padece la enfermedad.