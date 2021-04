La contundente defensa de Matías Defederico tras las acusaciones de Cinthia Fernández

Matías Defederico utilizó su cuenta oficial de Instagram para defenderse de los dichos de Cinthia Fernández. El futbolista desmintió haber ejercido violencia sobre la mediática y sobre sus hijas.

"Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas", expresó el deportista desde sus redes sociales.

Luego, continuó: "Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas. Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales".

"Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido. Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme", sumó.

Con ánimos de aclarar, Defederico argumentó: "Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ella ni con otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales".

"Y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las coas por nuestras hijas...", finalizó la expareja de Cinthia.

Cinthia Fernández sobre Defederico: "Mi expareja golpeó a una de mis hijas"

Cinthia Fernández estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha y reveló que Matías Defederico golpeó a una de sus hijas. Indagada por Juana Viale, la panelista contó cómo fue el suceso de violencia que vivió en el pasado con su expareja.

"Fue en Ecuador. Fue el límite para mi, él me quiso pegar y mi hija estaba al lado y hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado", comenzó relatando la mediática en la mesaza del domingo.

Luego, relató: "Es una marca que la tiene para toda la vida. Si le preguntas a mi hija dice: ´Esto me lo hijo mi papá porque me pegó sin querer, le quiso pegar a mi mamá´. Cuando pasó eso él me gritaba: ´Por favor no me denuncies´".

"Sentía ganas de matarlo. Fue en la cabeza, tuvo una inflamación muy grande visual, era muy impresionante ver eso, tuvimos un día y medio de internación. Agarré a las tres, saqué una fuerza de adentro", sumó la figura.

Con los ojos llorosos, Cinthia contó: "Agarré el auto y me fui a la primera clínica, no sabía si me iban a atender, lo único que quería era que le vieran la cabeza a mi hija. Me hicieron mil preguntas".

"Él estaba y les dijo: ´Se cayó y se dio la cabeza contra una columna´. Fue lo que le dijimos a toda mi familia, porque la familia de él si sabía. No me dejaba llamar al pediatra de ella porque él no me dejaba", explicó Fernández.