Fuertísima declaración de Cinthia Fernández al ver a Defederico con sus hijas en el auto

Un nuevo capítulo se escribió hoy entre la feroz pelea entre Matías Defederico y Cinthia Fernández y esta vez, nobleza obliga, la angelita tuvo tudo el derecho del mundo en enojarse ya que en "Los Ángeles a la Mañana" le mostraron una historia de su exmarido manejando, cantando a los gritos con una de sus hijas en el asiento del acompañante y sin cinturón de seguridad, ambas cosas prohibidas por la ley de transito. Enfurecida tuvo fuertísimas declaraciones contra el exjugador.

"Me avisaron los seguidores de las redes sociales... Todo divino, todo hermoso. ¿Qué te pasó cuando lo viste?, preguntó Ángel de Brito, y ella respondió: "La verdad le tengo pánico en el auto, a veces cuando estaba conmigo o las nenas manejaba con la rodilla o con el celular", comenzó contando y amplió...

"Una vez en un cumpleaños me las trajo alcoholizado, por mi si esta solo por mi que se mate y se pegue un palo. Yo igual hablé con las nenas y les dije: 'nunca mas sin cinturón' y me dijeron sí mama. El responsable es el bolu.. grande que es su padre, que es el adulto. Conmigo van atrás y con su cinturón cada una. Ahora les enseñé a que lo hagan ellas solas, para no depender de los demás", cerró.

Mirá el video: ¿Ttene razón Cinthia en enojarse tanto?

El contundente mensaje de Matías Defederico, ¿dedicado a Cinthia Fernández?

Hace unos días atrás, Cinthia Fernández rompió el silencio y a puro llanto contó la violencia de género que padeció por parte de Matías Defederico cuando ambos vivían en Ecuador con sus tres hijas Bella, Charis y Francesca y ayer en su estado de WhatsApp el exfutbolista publicó un contundente mensaje que muchos interpretaron que fue directo para la angelita, aunque él, claro está no especificó para quién era.

"Una vez volvió a las 8 de la mañana totalmente borracho entonces yo le saque el teléfono y me encerré en el baño para ver donde estuvo. Empezó a las patadas contra el baño luego me sacó el teléfono de la mano y lo estalló contra el piso. ‘¿Esto querías ver hija de p…? Ahí está, míralo ahora’. Después de tirarlo me agarró del cuello, me levantó contra la pared y sentía que me iba a morir. Lo único en que pensaba era que ojalá Olga (la mujer que los ayudaba) entrara a la habitación con mis hijas y no lo dejara pasar”, enfatizó.

“En un momento de verdad pensaba que me moría porque no podía respirar. Cuando se ve que él se dio cuenta, o yo cambié de color en el semblante mientras le hacía señas con las manos, me soltó y caí de rodillas al piso. Entonces, me agarró del cuello y me puso la rodilla en la espalda. Mi cara quedó apoyada contra el piso, mientras me decía ‘ahí tenés, hija de pu…’. Salí del baño para la habitación y me tiró contra la cama. Ahí mi dedo del pie se enganchó con el acolchado y se dio totalmente vuelta. No entienden el dolor que sentí en ese momento, empecé a gritar”, supo contar Cinthia.

Con su regreso de las vacaciones que se tomó en el Sur, Matías publicó el siguiente mensaje: "A los que andan por la vida arruinando la de otros, y luego siguen como si nada... Recuerden, la vida es un círculo, todo vuelve y te pega donde más te duele..." Fue una mera frase que al exjugador le gustó o un palito para Cinthia Fernández, sólo él lo sabe.