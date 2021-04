Cinthia Fernández sobre Defederico: "Mi expareja golpeó a una de mis hijas"

Cinthia Fernández estuvo como invitada en Almorzando con Mirtha y reveló que Matías Defederico golpeó a una de sus hijas. Indagada por Juana Viale, la panelista contó cómo fue el suceso de violencia que vivió en el pasado con su expareja.

"Fue en Ecuador. Fue el límite para mi, él me quiso pegar y mi hija estaba al lado y hoy el lugar donde la golpeó lo tiene necrosado", comenzó relatando la mediática en la mesaza del domingo.

Luego, relató: "Es una marca que la tiene para toda la vida. Si le preguntas a mi hija dice: ´Esto me lo hijo mi papá porque me pegó sin querer, le quiso pegar a mi mamá´. Cuando pasó eso él me gritaba: ´Por favor no me denuncies´".

"Sentía ganas de matarlo. Fue en la cabeza, tuvo una inflamación muy grande visual, era muy impresionante ver eso, tuvimos un día y medio de internación. Agarré a las tres, saqué una fuerza de adentro", sumó la figura.

Con los ojos llorosos, Cinthia contó: "Agarré el auto y me fui a la primera clínica, no sabía si me iban a atender, lo único que quería era que le vieran la cabeza a mi hija. Me hicieron mil preguntas".

"Él estaba y les dijo: ´Se cayó y se dio la cabeza contra una columna´. Fue lo que le dijimos a toda mi familia, porque la familia de él si sabía. No me dejaba llamar al pediatra de ella porque él no me dejaba", explicó Fernández.

Cinthia Fernández reveló porqué nunca denunció a Matías Defederico

Cinthia Fernández relató cómo fue el suceso de violencia que sufrió junto a una de sus hijas por parte de Matías Defederico y explicó porqué nunca lo denunció hasta ahora.

"La denuncia no la hice porque él me amenazaba todo el tiempo cuando yo me separé. Logré que me sacara los pasajes para venir a Argentina antes porque Flavio Mendoza me ofreció trabajo y fue la excusa perfecta", contó la celebridad.

Después, dijo: "Él estaba re celoso de una persona, lo alteraba. Yo le mandé un mensaje: ´Qué ganas de estar ahí y darte un beso´, ves el mensaje y te das cuenta que no sabía ni qué responderme mi amigo".

"Él me amenazó todo este tiempo con contar eso y que se enteren públicamente de que su madre había roto la familia. Me pesa el qué dirán mi hijas, si me reprochan de porqué denuncié al padre", expresó en Almorzando con Mirtha.

