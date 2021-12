La despedida de Dalma y Gianinna Maradona a su tío Hugo

La familia Maradona amaneció con la triste noticia del fallecimiento de Hugo, de 52 años, tras sufrir un infarto en su casa de Nápoles, donde residía desde hacía varios años. Unas de las primeras en despedir a su tío en redes fue Dalma y Gianinna, con un sentido mensaje en Instagram.

"Tío QDEP. Abrazo infinito a Nicole, Thiago y Meli", escribió junto a una foto del entrenador y futbolista. En el mensaje acompaña a sus primos en este duro momento, que ella vivió en carne propia en noviembre del 2020.

La despedida de Dalma Maradona a su tío Hugo.

Por su parte, Gianinna esrcibió un extenso mensaje dedicado a su padrino, en el que hizo mención a su padre: "Hoy no, en un tiempo quizás si. Lo inexplicable de la vida misma, aceptar lo inaceptable. El más chiquito de los 3, mi padrino, el mas rebelde, el que vivió siempre lejos, el padre de Nicole, Thiago y Melina. Me guardo haber compartido tanto. Me guardo para siempre nuestra complicidad y risas, nuestras agarradas y las charlas de frente. Siempre lejos pero cerca, me abandonaste antes de irte de la tierra, pero un abrazo mas me hubiese gustado darte. Sentirte. Buen viaje Padrino, abrázalo fuerte por mi. Feliz reencuentro! LOS AMO!".

La despedida de Gianinna Maradona a su tío Hugo.

Hugo Maradona era el hermano menor de Diego, a quien definía como su mejor amigo. Para él, su muerte fue un duro golpe y, en una de sus últimas entrevistas, lo dejó bien claro: "Creo en el reencuentro con Diego".

Dalma Maradona comenzó la producción del documental sobre Diego Maradona

Discovery Latin America anunció el comienzo de la producción de la serie exclusiva sobre Diego Maradona a través de la mirada de su hija Dalma Maradona.

La actriz recorrerá la vida de su padre, a quien muchos consideran el mayor futbolista de todos los tiempos, a través de sus experiencias y en primera persona. En "La Hija de Dios", Dalma se encuentra con personas muy cercanas en la vida del astro y desde ahí construye el relato sobre su vida.

"Estoy feliz y emocionada con este proyecto”, dijo la hija del "Diez". “Agradezco la oportunidad de seguir encontrándome con él, con la pasión de la gente por mi padre, descubrir anécdotas únicas y seguir sintiendo vivo su fuego sagrado por la vida, el compromiso por su país, el sentido de justicia, de equipo y deporte. Es un recorrido lleno de amor que me hace entenderlo aún más”, agregó.

El documental estará basado en el relato de la actriz quien también es productora ejecutiva de tres de los episodios.