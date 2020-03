La drástica decisión de Moria Casán: Abandona la TV

Moria Casán sorprendió al anunciar que el ciclo Incorrectas saldrá del aire este viernes, por lo menos hasta que la pandemia por el coronavirus esté totalmente controlada en Argentina.

“Esto es para un bien de todos, pero este es el penúltimo programa de Incorrectas, por las razones que estamos viviendo. Soy una mujer mayor y tengo mis riesgos, además del pedido de mi hija (Sofía Gala), inició.

“El mundo ha cambiado de un día para otro. Esto no es joda ni vacaciones. Soy muy profesional y no puedo ser tan egoísta de usar un móvil para que venga a mi casa. Yo estoy sana y me da cosita que el móvil que está acá no esté en un hospital, por ejemplo”, aseguró la Diva.

La conductora aclaró que el plan es que su ciclo televisivo pueda volver al aire: “Esto no es una despedida, es un ‘stand by’ de Incorrectas. No da para mostrar las chicas en desfile en este momento. Y no me sale estar hablando de una pandemia, como corresponde en este momento. No lo siento y estando encerrada en mi casa, menos”.

“Incorrectas va a volver en su esencia, que es la de dar alegría y oxigenar. Ahora no se puede dar alegría cuando uno tiene que informar que se muere una persona. Ahora no me siento para ser divertida, el programa de ayer lo sentí raro. No puedo hacer nada que siento forzoso. Incorrectas va a regresar con sus vayainas a full”, cerró.