Sofía Zámolo recordó a sus padres y se emocionó al hablar de ellos

La modelo Sofía Zámolo estuvo en el programa "Noche Aldente" de Fer Dente, donde como es recurrente, se dedicaron a cantar y divertirse. Pero la emoción no faltó, la modelo recordó a sus padres y en especial a su madre, que le dedicó unas palabras que emocionaron a todos.

"Admiración, respeto, la resiliencia, el convivir con ese dolor, con esa pérdida, con esa ausencia. Si a mi me cuesta un montón la pérdida de mamá, los miro y no puedo entenderlo, digo 'wow, los dos perdieron un hijo"', comenzó diciendo Sofía. También comentó cómo le afectó lo emocional con respecto a la pérdida de su hermano. Mientras la charla seguía, la emoción continuaba, y la modelo contó que noches atrás soñó con su madre. "Casualmente antes de ayer, a la madrugada soñé con mamá y a mi me pasa que cada tanto la sueño cuando le quiero hablar, le quiero decir algo. La abrazo y la siento, te juro que yo le puedo sentir el perfume".

Sofía Zámolo junto a su madre

Intentando contener las lagrimas, Sofía recordó lo buena madre que fue con ella y agradeció tenerla como ejemplo: "Ella fue la mejor del planeta, te juro que hoy me doy cuenta que tuve un ser maravilloso porque me acompaña todos los días".

La emoción de la hija de Sofía Zámolo al verla desfilar

California, es la hija de dos años que tiene la modelo Sofía Zámolo junto a José Felix Uriburu. La pequeña estuvo presente en uno de los desfiles de su madre en el partido de La Costa, más precisamente en Pinamar, donde se emocionó al verla a su madre en la pasarela deslumbrando como lo viene haciendo hace más de 20 años de carrera.

Sofía Zámolo junto a su hija California

“El día que Cali me vino a ver a mi trabajo por primera vez. ¡Sentí una de las sensaciones y sentimientos más lindos! No se pierdan su reacción al final del video, su cara lo dice todo”, escribió Sofía en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su hija al finalizar el desfile

J.M