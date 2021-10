La foto de la China Suárez y Nicolás Furtado, juntos en Madrid

En medio del escándalo que se desató con la acusación de Wanda Nara a la China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi, también surgieron las versiones de que la actriz estaría viviendo un romance con Nicolás Furtado.

En medio de esta polémica de la que nadie puede despegarse, surgieron una serie de nombres que habrían sido las últimas conquistas de la ex de Benjamín Vicuña. Gonzalo Heredia, Luciano Castro, Rodrigo de Paul y Furtado, estaban en la lista y mientras varios de ellos lo negaron, el actor de "El Marginal" brilló por su ausencia.

En las últimas horas, una foto reveladora ha generado más intriga aún. Suárez se encontró con Furtado en un bar en Europa.



Así lo desveló la periodista Maite Peñoñori, quien compartió en su cuenta de Twitter la foto que prueba la cita que tuvieron. "La China con Nico Furtado en Milán hace 3 semanas. Antes que explote el #WandaGate", escribió junto a la imagen en cuestión que data de 3 semanas atrás, previo al escándalo con Wanda y Mauro.

Apareció la supuesta novia de Nico Furtado en medio de rumores con la China Suárez

Al parecer, la historia entre la China y Nico comenzó hace algunos meses y continuó en Madrid donde ambos residen por el momento. Pero en medio de las versiones, la novia ( o ex) de Nico Furtado hizo un contundente post en redes sociales.

Josefina Presno, modelo uruguaya, compartió una reflexión que podría estar relacionada a este entuerto.

"La procesión puede ir por dentro. Pero siento. Un montón. No nací para medias tintas. Es a todo o nada. Lo que siento, lo siento a fuego. Y lo que no, lo siento un montón también. Es intenso. Es un sentir profundo. No lo puedo caretear. Porque aunque lo intente, se nota. Y en algún punto no me interesa caretearla. Lo que siento, lo siento. Fin. Porque siento un montón, y es inevitable", compartió la joven que tiene su cuenta de Instagram de manera privada.

