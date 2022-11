La foto de Mery del Cerro con Paula Chavez y Zaira Nara

Desde que salió a la luz el WandaGate, protagonizado por la Eugenia "La China" Suarez y Wanda Nara, muchas artistas decidieron alejarse de la actriz "La China" Suarez por "no tener códigos".

Una de ellas fue la modelo, Mery del Cerro, que al principio solo se conocieron como rumores, pero se terminó de confirmar que ya no comparten amistad, cuando ambas se encontraban en el mismo evento y La China la ignoró por completo.

Otro de los rumores que circularon, fue el de Paula y Zaira, cuando se rumoreo que la modelo estaba vinculada con el ex de Paula Facundo Pieres. "Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma", comentó la modelo, Zaida Nara, quien compartió un evento de belleza con sus amigas.

El lo que resta de su vida amorosa y tras su sepracíon con Jakob Von Plessen, Zaira dijo: "Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”. Ademas agregó: “Es mi familia Pau. Nada que haya con ella se arreglaría con una pelea, porque es un vínculo muy fuerte el que tenemos".

Finalizó diciendo: “Estoy muy tranquila. No tengo ganas de que ya me busquen un novio. Estoy disfrutando de este momento de tranquilidad con mis hijos, trabajando muchísimo. La verdad que es que estoy enfocada en mí".