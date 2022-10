China Suárez: mostraron el video en el que "esquiva" a Mery del Cerro en un evento

Después del culebrón con Wanda Nara, las aguas quedaron divididas en el entorno de la China Suárez y sus amigas tomaron partido.

Según se sabe, Paula Chaves decidió alejarse de la actriz por ser muy cercana a Zaira y Wanda Nara pero fue Mery del Cerro quien aseguró que mantenía su amor y cariño hacia la novia de Rusherking.

Sin embargo, en el evento presentación de El encargado, la serie de Guillermo Francella, las diosas mantuvieron una actitud esquiva que resaltaron en Socios del espectáculo.

En la entrevista que le hicieron en el programa de El Trece, Mery del Cerro aseguró que mantiene amistad con la actriz. "Yo la quiero mucho, obvio", dijo la ex Casi Ángeles.

"Ella dijo que depuró muchas amistades", retrucó el movilero. "No me sentí identificada con eso que dijo. Nos conocemos hace muchos años. Yo no tengo problemas con nadie", agregó Mery.

Lo cierto es que después de estas palabras en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron el momento en el que la China Suárez pasa por detrás de ella y no se acerca a saludarla.

¿Todo mal?