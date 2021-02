Las tremendas confesiones de Jhonny, uno de los sobrinos de Maradona: "Él ya no quería vivir"

Johnny Espósito, el sobrino de Diego Maradona, rompió el silencio y por primera vez habló de la vida de su tío tras la repentina muerte el 25 de Noviembre del 2020. El joven hizo fuertes confesiones y abrió aún más la polémica en el entorno.

"Él ya no quería vivir, no se dejaba ayudar. No sé por qué ... por qué no la peleó como la peleó siempre. Pienso que fue porque ya no podía patear una pelota", comenzó diciendo en un mano a mano en el programa "Vino para vos"

"Sentí que él ya no quería más, no quería más. Le decía de salir a caminar y no. Ya que te dijera que no es porque no quería más. Lo intentaba arengar y me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así’", continuó.

Jhonny contó también cómo fue la última noche que pasó con su tío: "No sé si sentía que se iba morir, pero jodiendo te decía 'viví hasta los 60, ya está, no quiero más'. Si hubiera sabido que era su último día, me quedaba a dormir con él. Yo estaba viviendo con él. Me despido esa noche porque él se quería ir a dormir, estaba el doctor que le hizo el chequeo diario. 'Hasta mañana', nos saludamos. Habrá sido a las 11 de la noche. Habíamos comido milanesa con ensalada".

"Comimos, no sé si había jugado Boca o Gimnasia. Hablamos de fútbol. Yo estaba en el segundo piso y él estaba en la planta baja por las escaleras, por su comodidad. Le venía costando comer porque estaba bajón por su salud", aseguró dando más detalles del día a día.

Con una notable angustia, Espósito recordó cómo fue el día de la muerte del astro: "Me desperté entre las 9 y las 10, pero no lo vi. Bajé, desayuné y tipo 11, van los médicos y... ya no... ya estaba... no reaccionaba. Mucho no puedo hablar por la investigación. Lo vieron los médicos antes, yo cuando entré ya estaba muerto. Habrá sido 11.30 h. No escuché nada, pero según la enfermera estuvo merodeando por la habitación. Dije 'no puede estar pasando esto'. Pienso que no sufrió. Dentro de lo malo, me llevo lo bueno de haber vivido las últimas horas con él".

Las preocupaciones que atormentaban a Diego Maradona antes de morir

La muerte de Diego Maradona no sólo golpeó a los fans del Diez en la Argentina, sino que el mundo entero lo lloró y le realizó miles de homenajes, sin embargo, una de las inquietudes que el astro del fútbol le develaba a sus íntimos en sus últimos días nos desgarró el corazón: “¿Ustedes piensan que la gente se va a olvidar de mí?”, le preguntaba a su hermana Ana y a su ex abogado Matías Morla.

“Diego siempre preguntaba si el pueblo lo iba a querer para siempre”, revelaron desde el entorno del astro días atrás.



“Una de las cosas que mejor le hacían era cuando los chicos, que por ahí no lo habían visto jugar por un tema de edad, le demostraban su admiración. Eso para él era una caricia, porque se daba cuenta de que había trascendido más allá de las generaciones que pudieron seguirlo en una cancha”, agregaron.

“Cuestionaba a los que se le acercaban a pedirle un autógrafo si no sabían de cuándo era la foto que le daban a firmar. Él decía estadio, rival, cuántos goles hizo... Creo que solo le faltaba la hora del partido. Así era Diego. No le negaba autógrafos a nadie, y menos su firma en las camisetas”, recordó Mario García, su ayudante de campo en Dorados de Sinaloa. "Lo que no quería era ser una pieza de museo. Quería ser parte activa de la historia hasta su último día”, produndizó al respecto.