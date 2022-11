La hija menor de Fernando Burlando reveló cómo es la relación con su padre: "No se mete"

Fernando Burlando es padre de dos bellas mujeres: María y Delfina, producto de su relación con su exesposa Gabriela García. Sin embargo, hace más de una década está en pareja con Barby Franco con quien espera su tercera hija, la primera de la artista.

María y Delfina prefieren mantener un perfil bajo y aunque Fernando Burlando es uno de los abogados más reconocidos del medio, respeta mucho la privacidad de sus hijas. Fue la menor de ellas, Delfina, quien se animó a contar detalles de cómo es la relación con su padre.

Fernando Burlando junto a sus hijas, María y Delfina.

En diálogo con "Teleshow", Delfina Burlando confesó: "Mi papá siempre fue un papá celoso, pero no al punto de influir en mi vida. En ciertas cuestiones no se mete, me deja ser y vivir mi experiencia". De esa forma dejó en claro que el abogado es muy respetuoso con la vida de su hija.

Con respecto a las diferencias entre su hermana mayor y ella, acotó: "Dicen que mi hermana es muy parecida a mi mamá en su forma de ser, más tranquila, a ambas les gusta la decoración, tienen un gusto espectacular. Y yo a mi papá, más chispita, nos gustan los deportes, un sentido del humor parecido".

¿A qué se dedica Delfina, la hija menor de Fernando Burlando?

Tal como ella misma lo aclaró, Delfina es más parecida a su papá. Tanto es así que siguió los pasos de su padre y trabaja codo a codo con él en su estudio. Como si eso fuera poco, está haciendo la tesis de una maestría y especialización en derecho penal.

Además de ser abogada, es modelo y a lo largo de su vida tuvo formó parte de dos bandas de cumbia pop. Sin lugar a dudas, es artista de vocación y aunque se dedique de lleno a la abogacía, no deja de lado su pasión por el modelaje.

Delfina y Fernando Burlando.