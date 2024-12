Fátima Flórez volvió a ser el centro de atención al sentarse en la mesa de la “La noche de Mirtha”. En medio de la promoción de su próximo, espectáculo en Carlos Paz, la humorista enfrentó una avalancha de preguntas de la icónica conductora sobre su romance con el presidente Javier Milei, su separación y la reciente relación de él con Yuyito González.

Mirtha Legrand y Fátima Flórez

Fátima Flórez habló sobre su relación con Javier Milei

Fátima Flórez, conocida por su espontaneidad, no esquivó las preguntas sobre su pasado amoroso. “Todo lo que viví lo hice de corazón. Lo volvería a hacer, es lo que siento. Yo me manejo con el corazón. No soy muy racional. Soy más emocional, entonces me manejo con el corazón y nunca uno tiene que arrepentirse de nada. Sí, la pasé bárbaro”, confesó sobre su noviazgo con el mandatario. Sin embargo, Mirtha fue más allá, preguntándole si le molestó que Milei comenzara una nueva relación tan pronto: “¿Te molestó que te reemplazara tan rápido?”, lanzó la diva, provocando un momento de tensión que Marcelo Polino alivió con un chiste,

La humorista respondió con calma: “la vida continúa. Cada uno sigue con su vida”. Sin embargo, las incisivas preguntas de la diva no se detuvieron. “¿Es muy pasional el presidente?”, inquirió, a lo que Fátima respondió con humor: “Yo creo que juntos éramos explosivos. Así que bien. Tengo muy buenos recuerdos. Yo siempre digo que, si alguien pasó por mi vida, es por algo. Y seguramente es para enseñarle y para aprender algo”.

Fátima Florez se sinceró sobre la relación del presidente con Yuyito González

Sobre la actual pareja de Milei, Yuyito González, Fátima se mostró firme: “Me parece que hay que tener códigos, respeto y tener don de gente. Vos Mirtha seguro pensarás lo mismo. Yo no voy a dejar o de no dejar. Fue lo mejor para todos. Yo estoy fantástica. Lo que digo es que en la vida, me parece, que hay que tener respeto si una mujer está en pareja yo, por ejemplo, no voy a ir al marido de Georgina a coquetearle aunque no pase nada. Es una cuestión de respeto y de mujer a mujer”. La comediante evitó entrar en polémicas, pero dejó claro que, para ella, las relaciones se terminan por razones personales y no por la aparición de terceros.

Yuyito González y Javier Milei

La mediática recordó que conoció a Milei antes de que él asumiera a la presidencia, describiendo su historia como “fuerte e intensa”. Aunque Mirtha insistió con preguntas como "¿te dejó por yuyito?”, la imitadora fue contúndete “Yo no creo en ese de ‘dejar’ porque sino parece que es un pobre Cristo. En la vida se dan situaciones en donde uno va junto y otras en las que uno toma caminos separados, y está súper bien”.

A pesar de las preguntas incomodad, Fátima demostró una vez más su capacidad para manejarse con gracia y claridad, dejando en claro que está en paz en su pasado y enfocada en su presente profesional. Una noche que no pasó desapercibida y que reafirmó la habilidad de Mirtha para generar momentos únicos en su programa.

N.L