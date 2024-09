Fátima Flórez, la humorista e imitadora argentina, es la exnovia del actual presidente Javier Milei. "Acá lo importante es que fue consensuado y está hablado, que la relación es hermosa y el vínculo está intacto" fueron las primeras palabras de la artista al anunciar su rompimiento del mandatario.

Desde entonces, la actriz dio por terminado el tema, continuo adelante con sus proyectos profesionales y su vida personal. Así, Fátima Flórez acaba de debutar con su show en Las Vegas, en donde se sinceró y relató las verdaderas razones del por qué termino su relación con Javier Milei.

Fátima Flórez y Javier Milei

Por qué Fátima Flórez terminó su relación con Javier Milei

Fátima Flórez y Javier Milei confirmaron el fin de su relación amorosa en abril del 2024, a través de un tweet publicado por el presidente en el que aseguran que continuarían con una relación amistosa. Desde allí, la actriz decidió seguir con su carrera artista y estructurar una gran performance en el extranjero.

La reconocida imitadora argentina deslumbró al público estadunidense con su espectacular show en las Vegas. Desde el teatro, Fátima aprovechó su relevancia y habló sobre su noviazgo con Javier Milei: "Yo creo que las cosas pasan por algo. Él es una persona con un montón de actividades, lleno de compromisos y responsabilidades. Imáginate las responsabilidades que tiene sobre sus espaldas. Y yo, salvando las distancias, siendo artista también”.

Asimismo, en una nota con LAM, la artista agregó: "Soy una mujer independiente, toda la vida lo fui. Y quiero seguir siéndolo. Entonces soy muy protagonista. Llevo adelante mi vida, mis viajes. Voy y vengo. Creo que por eso a veces las cosas no pueden darse y está todo bien. Lo que hoy no es mañana puede ser, o no, pero todo esta súper bien".

Fátima Flórez y Javier Milei

Fátima Flórez no escatimó con sus opiniones y habló sobre los dichos de Yuyito González del inicio de su relación con el presidente de la Nación: "Yo siento que la vida es tan sencilla que no hay que andar dando explicaciones. Yo me subo arriba del escenario, bailo, canto. Cuando me di un beso apasionado a algunos les gustó y a otros no. Pero si vos estás de novia hace cuatro meses o cinco: ¿cómo te vas a dar un beso?".

"Creo que la vida es así. Es darse un beso a lo grande, o levantar la pierna como me gusta a mi cuando hago de JLo allá arriba. La vida es todo a lo grande. Se pasa muy rápido y hay que ser feliz. No hay que permitir que nadie te saque la felicidad", concluyó la imitadora.

Tras meses de su separación con Javier Milei, Fátima Flores volvió a referirse de su mediática relación con el mandatario y develar las verdaderas razones por las cuales se separaron. Además. la imitadora apuntó contra lo dichos de la actual pareja del presidente, Yuyito González.

N.L