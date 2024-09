Norberto Marcos, expareja de Fátima Flórez, fue internado de urgencia por una infección urinaria que le trajo muchas molestias de un momento al otro. El productor teatral quedó en observación en una clínica porteña; así lo contó Nancy Duré en "Socios Del Espectáculo".

Fátima Flórez y Norberto Marcos

A todo esto, Fátima Flórez se encuentra de gira con su show por Estados Unidos, pero parece que la artista está tratando de recomponer la relación con su expareja, productor y prácticamente su descubridor. Nancy Duré dio detalles de cómo Norberto terminó internado.

Norberto Marcos fue internado de urgencia en una clínica porteña

"Norberto se sintió mal en las últimas horas y fue internado de urgencia. Lo que le diagnosticaron fue una infección urinaria, lo cual no sería tan grave ya que se la detectaron rápido y le encontraron la bacteria, pero como él tiene otros temas de salud prefirieron dejarlo internado", aseguró la periodista en "Socios Del Espectáculo".

Norberto Marcos fue internado de urgencia y se supo qué hizo Fátima Flórez

Nancy Duré siguió dando detalles de la salud de la expareja de Fátima: "Norberto ya tiene una edad y como posee algunos antecedentes cardíacos y de otro tipo prefirieron tener cuidado, si bien el cuadro no revista gravedad y no tendría que observar dificultades para superar este ingreso al centro médico".

En ese entonces, Matías Vázquez aseguró que "Ella (Fátima) está en Hollywood en estos momentos". Luego Duré tomó la posta nuevamente y detalló que "Lo que si me contaron es que está tratando de recomponer el vínculo con él".

Lo que informaron en "Socios Del Espectáculo" es que "no hubo un llamado directo todavía o de persona a persona, sino que a través de conocidos o de terceros está tratando de llegar como a un entendimiento o algo así, porque ahora ella está sin manager desde que se distanció, digamos, de Guillermo Marín".

Otra de las panelistas, Paula Varela opinó: "Ella no quiere saber más nada con él como pareja, pero profesionalmente estuvo muy bien cuando la manejaba él". Nancy Duré concluyó su información y dijo: "En el Martin Fierro estuvimos charlando, me preguntó y yo le dije que me parecía que nadie la había cuidado como Norberto, y que incluso siendo ex pareja él nunca habló mal de ella".

Fátima Flórez y Norberto Marcos podrían recomponer su vínculo

Quedará en Fátima Flórez volver a trabajar con su expareja pero todo nos lleva a pensar que ella tiene intenciones de recomponer el vínculo, por lo menos laboral, con Norberto Marcos. El productor ahora se tiene que concentrar en recuperarse de la infección que transita pero después, si Fátima se acerca a él nuevamente, él estará para ella sin dudarlo.

