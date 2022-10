Así fue el bautismo y cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Cuando deseamos algo con mucho esfuerzo y ese deseo se hace realidad, como es ver nacer y crecer a un hijo, que llegó contra viento y marea, cada día de su vida es una celebración. Mucho más cuando se trata de su primer cumpleaños. Un día donde el amor y la ternura están en el aire, ocupando cada rincón del corazón. Emilio Cormillot cumplíó un año y fue bautizado. Sus padres, el reconocido médico nutricionista Alberto Cormillot, (83) y su mamá, Estefanía Pasquini (35) disfrutaron de una jornada que fue tan relajada como emotiva.

La ceremonia religiosa fue en la iglesia Nuestra Señora de la Dulce Espera, virgen de la cual es devota Estefanía. Los cuatro padrinos fueron, por el lado de la mamá, su prima Carolina y su amigo Alejandro, por el lado del padre, su nieta Emma y el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia, amigo de Cormillot de toda la vida.

“Fue un día de mucha emoción y nervios, queríamos festejarlo con mucho amor y todas las personas que sabemos que lo quieren”, contó Estefanía.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Para Alberto Cormillot fue un día diferente. Sus dos hijos adultos, Adrián y Renée, no fueron bautizados, así que fue una experiencia nueva y cargada de emoción. “El cura que ofició la misa es un fenómeno y Emilio se bancó todo re bien. Yo no había estado presente en otro bautismo así que fue algo maravilloso. Si tuviera que decir que momento fue más emotivo, creo que cuando el sacerdote le arroja el agua bendita en la pila bautismal. El había estado con fiebre y mocos dos días antes además de las molestias que siente porque está cortando sus dientes, pero el pediatra nos dijo que estaba bien y que no suspendiéramos nada. La fiesta estuvo muy linda, Estefanía hizo un trabajo fenomenal ayudada por su madre. Además muy íntimo porque sólo éramos familia y amigos muy cercanos. Hubo mucha comida y sobró bastante cosa que no pasó con la bebida. Vino gente muy querida, algunos trabajan con nosotros como Daniel y Camila y mis asistentes, Norma y Sergio. También María y Ana, las señoras que nos ayudan en casa y a quienes Emilio quiere mucho”, contó el médico.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La iglesia elegida para realizar el bautismo tiene un significado especial para la pareja, ya que en los momentos más difíciles, cuando Estefanía no podía quedar embarazada, confió en la Virgen de la Dulce Espera para que la ayudara y al poco tiempo su sueño se hizo realidad. Por eso todos los 15 de cada mes, va a la iglesia para agradecer y cuando pensaron en el bautismo, no dudaron al elegir esa iglesia.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La temática de la fiesta de Emilio fueron los personajes de “El Reino Animal”, con una torta-piñata en color verde y celeste con los simpáticos animalitos y un candy bar con golosinas personalizadas y espacios adornados con fotos del homenajeado y luces. Todo enmarcado por globos en tonos celestes, plata y transparentes.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

“Emilio fue muy deseado, sabíamos que era un tema difícil y festejar su primer año es difícil de creer. La organización fue mía con la ayuda de mi mamá. Yo quería preparar todo porque sentía que le ponía mucho más amor que yendo a comprar las cosas hechas. Las chicas que le hicieron la ropa a Emi lograron algo tal cual yo lo quería, Marie de la kapkeria me hizo la torta piñata tal cual la pensé, buscamos cada detalle pensando en los dibujos que le gustan a Emi y salió todo hermoso”, cuenta Estefanía aún emocionada.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

La elección de los padrinos surgió cuando pensaron que tenían que ser personas que ellos querían mucho y que creían que por la relación que los une iban a cumplir ese rol de padrinos muy bien: “Cuando pensamos en padrinos pensamos en personas que le den mucho amor y que estén para él como estamos nosotros, es como un plus que le das a esas personas sobre tu hijo y confiás que si algún día pasa algo ellos van a estar para darle amor, contención o lo que se necesite y que van a estar en las buenas y en las malas”, dijo Alberto.

La intimidad del bautismo y cumpleaños del hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

Con respecto a los outfits de los padres y el homenajeado, la orgullosa mamá contó que ideó el vestuario de su hijo, el de ella y el de su marido y hasta buscó las telas para que estuvieran todos a tono. “Primero pensé en lo que me gustaría que tenga puesto Emi y en base a eso me hice mi ropa y le regalé a Alberto lo que quería que usara él. Quería que estuviéramos todos en los mismos tonos, pero lo principal fue elegir un color y tela para que Emilio este cómodo y luego nosotros nos adaptamos a él. Cada detalle fue cuidado al mínimo” agregó Estefi.

Los padrinos fueron, por el lado de la mamá, su prima Carolina y su amigo Alejandro, su nieta Emma y el CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia

A eso de las 17 los invitados se fueron y el hogar recuperó la tranquilidad habitual. En ese momento la pareja se dedicó a descansar y a comentar los momentos vividos. “La sensación que todo lo que habíamos corrido y trabajado, el haber estado enloquecidos, valió la pena. Salió todo divino, sentimos que había resultado. La sensación más grande fue la de ‘le preparamos el cumple y bautismo a nuestro bebé ‘. Y la sensación es siempre la misma: nuestro hijo tan deseado que vino a terminar de formar esta familia que tanto queríamos”, concluyó la orgullosa mamá.

Producción: Sol Miranda y Alicia Blanco.

Fotos: Fdebartolo/Perfil, M.Silvestro/Perfil y Ernesto Pages. Agradecimientos. La_cupkeria. Pastelería de Diseño y Organización de eventos. @pasta.ballina: Pastas para tortas y pastas de diseño. @lodiserencasa. Insumos para chocolatería, pasteleria y heladería, @pittibimbo. Carolina Y López @Carolopezmua