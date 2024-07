Oriana Sabatini y Paulo Dybala finalmente se casaron el pasado 20 de julio en Exaltación de la Cruz ante más de 300 invitados. Entre los mismos estaban Ángel de María, Leandro Paredes y Tini Stoessel, pero la gran ausencia de Gabriela Sabatini fue notoria para los medios argentinos.

Recordemos que antes de la celebración, el mismo Ova Sabatini, el hermano de la ex tenista, expresó en Socios del Espectáculo: "De verdad no quiero hablar del tema, pero sí les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy triste y quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverán a ser como eran".

A más de una semana de la esperada boda que protagonizaron la actriz y el futbolista, Gabriela volvió a aparecer en sus redes sociales. Para sorpresa de sus seguidores, la deportista no habló de su ausencia en la fiesta, sino que publicó posteos en su cuenta oficial de Instagram sobre sucesos deportivos recientes.

La historia que subió Gabriela Sabatini.

El primer posteo fue sobre el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024. En el mismo, Gabriela Sabatini compartió una imagen donde aparecía toda la delegación argentina y les escribió: "Estamos con ustedes".

El segundo posteo de Gabriela Sabatini tras la boda de Oriana Sabatini

La segunda historia que apareció en la cuenta oficial de "X" de la extenista tampoco tenía que ver con su sobrina, sino que habló sobre el último partido de Martín Demichelis como DT de River.

El tweet de Gabriela Sabatini.

Gabriela Sabatini solo reposteó un vídeo donde se lo veía a la perfección al director técnico llorando junto a un futbolista luego del gol, por su parte ella solo agregó un emoji de corazón. Al ver esto, Ángel de Brito publicó por su parte: "Gaby sigue en la suya".

J.C.C