Cómo es la relación de Catherine Fulop y Gabriela Sabatini: "No es mi amiga"

En una entrevista reciente con el programa "LAM", Catherine Fulop habló abiertamente sobre su relación con Gabriela Sabatini, la hermana de su marido, Ova Sabatini.

A pocos días del esperado casamiento de su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, Fulop desmintió rumores y aclaró su vínculo con la famosa tenista.

Durante la charla, Cathy desmintió la ausencia de su cuñada en la boda de Oriana: "¿Quién dijo que no venía? Ella está re invitada, seguramente va a estar. Con mi cuñada la mejor siempre, ella siempre fue súper reservada".

El cronista, sorprendido por la falta de confirmación explícita, comentó: "Sorprende que no la confirmes". A lo que Fulop respondió con firmeza: "No sé quién confirmó y quién no, yo no leí la lista de invitados, de esto se encarga Claudia Villafañe, ella es la que sabe", dijo sobre la organizadora del casamiento.

La relación entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini

La conversación se tornó aún más reveladora cuando Santiago Sposato preguntó si Cathy había hablado recientemente con Gabriela. La actriz, en un tono sincero, contestó: "Yo nunca hablé con Gaby en toda mi vida, tengo 30 años con mi marido". Esta confesión sorprendió a muchos, ya que se pensaba que la relación entre ambas era más cercana.

Finalmente, Fulop aclaró su postura: "Yo no soy su amiga de llamarla todos los días, soy su cuñada y la amo, es una bellísima persona. El sábado veré si viene, me imagino que vendrá", cerró la actriz.

