La mamá de Alexis Mac Allister habló sobre la separación de su hijo: “Nos sorprendió a todos”

Luego de la victoria argentina en el mundial de Qatar 2022, Alexis Mac Allister se vio envuelto en una gran polémica, que afectó a todo su círculo íntimo. Es que se conoció que el futbolista se separó de su novia, Camila Mayan, para poder comenzar a salir con su mejor amiga, Ailén Cova.

A raíz de esto, los rumores y especulaciones sobre una posible infidelidad por parte de Mac Allister comenzaron a circular, dada la controversial rapidez con la que el futbolista oficializó la relación con Cova. Ahora, Silvina Riela, la mamá del campeón del mundo, habló sobre el tema y dio su opinión.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan.

En una entrevista telefónica, Silvina despejó todas las dudas de los periodistas. “Él no me dijo que hubo un detonante. Venís a tu país y te encontrás en un contexto diferente. La pareja no estaría bien, pero eso no lo sabemos”, comenzó.

La mamá del futbolista también reveló que mantuvo conversaciones con Mayan post-separación, evidenciando el buen vínculo existente entre ellas, y dejando en claro cómo estaba llevando la separación: “Yo me junté con Camila en casa para no escuchar pavadas. Charlamos y ella estaba mal. Alexis también estaba mal, pero es lo lógico”. Además, agregó: “Tuvieron una relación hermosa. Todos estos años Camila lo acompañó”.

La familia de Mac Allister, apoyándolo en el mundial.

“Uno cuando se separa y no es la persona que ha decidido la separación piensa que de eso no vuelve y después nos renovamos. De hecho, nosotros somos padres separados y cuando me separé, Alexis tenía dos años”, destacó Riela, empatizando con su ex nuera.

“Más allá de que la decisión fue de Alexis, es doloroso porque el vínculo fue hermoso”, explicó la mamá de Mac Allister sobre cómo afectó a la familia. A su vez, dio detalles de la reacción ante el nuevo noviazgo de su hijo: “Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos desde que es muy chica”.

Camila Mayan.

Para cerrar, Silvina dio un análisis sobre la situación del futbolista: “Para que Alexis tome esta decisión, él debe haberla tomado por su experiencia propia. La debe haber tomado con el corazón, pensándolo y en el momento en el que tenía que tomarla. Él eligió el momento para decidirlo. Tendrá sus motivos”.

