La reflexión de Camila Mayan tras su separación de Mac Allister: "Me están ayudando demasiado"

Camila Mayan se convirtió en el foco de atención después de su escandalosa separación con Alexis Mac Allister.

La influencer de 23 años mantuvo un perfil bajo y no hizo referencia alguna a los motivos de la ruptura que, al parecer, habrían sido por una tercera en discordia.

Sin embargo, en redes sociales Camila Mayan intercambia diversas reflexiones que dan cuenta del momento particular que está atravesando. Instalada en Buenos Aires, la joven de 23 años es la cara de algunas marcas y comienza de a poco su camino como influencer de moda.

Camila Mayan.

Mediante Tik Tok, la ex novia de Alexis Mac Allister reflexionó sobre su vida en Inglaterra, donde se instaló para acompañar a Alexis y cómo las amistades la ayudaron en este especial momento. "En este momento de mi vida le estoy prestando mucha atención a las amistades porque me están ayudando demasiado. Vivir afuera me ayudó mucho a entender eso la importancia de cuidar y cultivar las amistades, las que ya tenemos y las nuevas", dijo en la red social.

"Con respecto a las que ya tenemos, esas personas son las que salvan, literalmente. Hay que estar muy agradecido por eso, siempre. Estar afuera y extrañarlos tanto, me hacía pensar mucho en eso pero también estar sola y sentirme sola me hacía prestar atención a amistades nuevas porque sin esas nuevas amistades nos quedamos solos si estamos en un país que no es el nuestro. Me empecé a dar cuenta que era re importante hacerme amigos nuevos aunque esté en un lugar en el que no conocía a nadie. Ahí es cuando aparece el concepto salir de nuestra zona de confort.

Camila Mayan se instaló en Buenos Aires tras la ruptura.

La verdadera historia Camila Mayan y su ruptura con Mac Allister

Antes de esta reflexión, Yanina Latorre contó cuál fue la versión de Camila Mayan sobre su separación de Alexis Mac Allister.

“Ellos pasaron Navidad, viajó a Londres con él a buscar sus cosas, y a los dos o tres días le dijo que no la quería más. Ellos no estaban en crisis ni tenían ningún problema”, contó la angelita.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister.

“Tampoco le dijo de la existencia de la otra chica, Ailén Cova, que es la mejor amiga desde la infancia de él. Estuvo cinco años de novia con él, eran del mismo grupo de amigos y hace tres años vivía en Brighton porque él jugaba en Inglaterra”, agregó.