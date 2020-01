La nieta de Lía Crucet relató como habría sido abusada por un ex participante de "Soñando por Bailar"

Malena Rosario González (23) , la nieta de Lía Crucet (67) ,quien trabajaba de moza en un bar, relató en la denuncia policial, su duro momento con su exjefe : "Mi horario era de 16 a 2 AM y un día antes me había dicho que vaya a las 11 hs para atender un evento grande. Cuando llego al lugar, me entero que estaba yo sola con él (José María Gómez) arriba.Como estaba empezando no podía decir que no. Me empezó a hablar como algo natural. Sentí vergüenza ajena y me fui al antebaño. Me agarró de la cintura y me dijo que trabajaba bien y que le encantaba”.

Un tiempo después, “el encargado viene a decirme que entre a la oficina de José por un tema de sueldos. Me pareció raro. El encargado me deja con José sola, que sale del baño abrochándose el pantalón. Yo no sabía dónde mirar", mencionó.

Luego reveló el momento del abuso sexual: “Otra vez lo mismo. Me dijo ‘vení, acercate’ y señaló que no me siente. Me preguntó si hacía deportes, me dijo que tenía un ‘lomazo’ y me pidió que me acerque y me saque el faldón. Me dice ‘tenés unas nalgas enormes´, y me pidió permiso para acomodarme la camisa. Me metió a mano adentro del pantalón y me tocó toda la cola. Ahí los ojos se me llenaron de lágrimas, me abroché rápido el faldón y me dijo que al otro día vaya de nuevo a las 11 porque‘te lo ganaste’”.

Una vez ocurrido el hecho, Malena va al baño a lavarse la cara. " Cuando voy al baño otra moza me abraza y me dice que lo mejor que podía hacer era irme, porque si me quedaba, iba a pensar que me gustó”, afirmó.

Al enterarse de la noticia, su abuela Lía Crucet, apoyó a su nieta en las redes sociales: "Te amo, estoy con vos"

Finalmente, Malena fue a la comisaría y denunció a José María Gómez por abuso sexual. Además, señaló al encargado como un cómplice del “carni” , ya que fue él quien le pidió que entrara a la oficina a reunirse con su exjefe. Ahora habrá que ver cómo sigue la causa.