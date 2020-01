Morena hizo una durísima confesión sobre Jorge Rial

Morena Rial habló hoy para la televisión uruguaya. Allí la joven se refirió a su vida y contó cómo es su relación con Jorge Rial, tras fuerte enfrentamientos hace algunos años.

"Con mi papá está todo bien porque es el abuelo de Fran. Pero nunca va a volver a ser la relación que teníamos antes de todas las peleas. Siempre queda algo en él y en mi persona, pero intentamos llevarnos lo mejor posible", aseguró la cantante en diálogo con el canal 10 de Uruguay.

Cabe recordar que antes del nacimiento de su bebé, la joven y su papá estaban peleados a muerte debido a que More se había hecho íntima amiga de Natacha Jaitt, a quien el periodista la tildaba de "mala influencia para su hija".

Además, la empresaria se quejó de que su papá nunca la impulsó en su carrera en los medios: "Para él será fácil pero para mí no porque a mi papá no le gusta que esté expuesta".

Para finalizar, la mayor del Clan Rial dio a entender que mucho no aprueba la relación de su papá con Romina Pereiro. "Es su vida y yo no me meto. La respeto a ella porque es su mujer", remató sin mucho entusiasmo.