La reconocida modelo y actual novia de L-Gante, Wanda Nara, fue a buscar parte de sus prendas de vestir y de verano a la vivienda en donde estaba instalado Mauro Icardi. En primer lugar, el jugador profesional subió un video a su cuenta de Instagram donde se ve a la madre de sus hijas en la vivienda y mencionada que lo estaba "acosando", mientras que ella posteriormente también graba y aclarar en su cuenta de que fue con permiso de los abogados.

Luego de este acontecimiento y un gran revuelo en todas las plataformas digitales, la artista tuvo contacto Oliver Quiroz de "A la tarde" de América TV y habló al respecto de lo que ocurrió con el padre de sus descendientes.

Los testimonios de Wanda Nara tras los polémicos videos con Mauro Icardi

En medio de la disputa judicial y de estar rehaciendo su vida con L-Gante, Wanda Nara fue a su casa de Santa Bárbara con la autorización de sus abogados y en la propiedad estaba Mauro Icardi. Allí, ambos tuvieron un intercambio de videos en el que cada uno expresó su posición. Tras esto, "A la tarde" tuvo el testimonio exclusivo de la modelo que comenzó diciendo: "Mauro me grabó y todos vieron lo que pasó".

Frente a la ocnsulta de Oliver Quiroz de si el deportista la hostigó respondió: "No. Me grabó". Y posteriormente hizo una aclaración: "Lo único que quiero aclarar porque me parece muy delicado y hay mucha gente sufriendo con esto, quiero decirlo porque siempre soy muy empática con las mujeres y es que no hice ninguna denuncia de violencia de género. Quiero aclararlo para que no confundan las cosas".

Y continuó expresando Wanda Nara en esta sintonía respecto a la situación de la denuncia a Mauro Icardi: "Si tuviera miedo o pensaría algo raro, que está hace varios días". Nuevamente, el periodista presente preguntó por qué creía que su expareja la filmó y reconoció que no sabe.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Además, Wanda Nara contestó la consulta de Oliver Quiroz de "A la tarde" acerca de la exclusión de la casa a Mauro Icardi y comentó: "Porque hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades". De esta manera, la conductora de “Bake Off Famosos” aclaró y blanqueó el panorama de cómo es la situación judicial para con el progenitor de sus herederas y lo acontecido durante la jornada de este miércoles que lo tuvo compartiendo lugar, motivos que asombraron y llamaron a la atención de todos los medios y especialistas en espectáculos.

