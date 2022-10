Claudia Villafañe fue consulta por LAM sobre el nuevo tema de Jimena Barón, La Araña,canción que hace alusión a la amistad y la traición que hubo por parte de Gianinna Maradona con la cantante.

Recordemos que Gianinna Maradona era amiga de Jimena Barón y cuando la cantante llegó de Italia para vivir con Daniel Osvaldo en Buenos Aires, padre de su hijo Momo, se instalaron como vecinos de la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona. Luego el ex de la cantante, empezó una relación con la diseñadora.

“¿Cayó mal la canción de Jimena... Te dolió?", preguntó Ale, cronista de LAM. “No voy a opinar de nada, besos a todos. Chicos, chau”, contestó la mamá de Gianinna.

Ale insistió y le dijo que Gianinna sí había "contestado" con una historia de Instagram. "No lo vi, la verdad que no tengo tiempo de ver tanto Instagram. ¡Me encanta chusmear, como a todos! (Risas), pero no tengo tiempo", afirmó Claudia Villafañe, a minutos de salir al aire en el programa de Georgina Barbarossa.

La reacción de Claudia Villafañe al ser consultada por La araña, de Jimena Barón.

Con insistencia, el periodista intentó que la mamá de Gianinna diera su opinión del tema donde tratan a su hija menor de traidora, pero, Claudia apeló al tiempo de atraso para ir al programa de Telefe y reafirmó que no iba a hablar del tema.

“No es que no quiera hablar con vos, no quiera hablar con nadie. Tengo un programa, estoy saliendo y me parece que no da. No voy a hablar del tema”, aseveró con firmeza la exesposa de Diego Maradona.

Claudia Villafañe se distanció de la opinión de Verónica Ojeda sobre los murales de Maradona

El uso de la marca e imagen de Diego Armando Maradona ahora llegó hasta los murales. Hoy se conoció que Verónica Ojeda iniciará acciones legales por un mural de Diego Maradona gigante que pintaron en su zona, en un edificio comercial.

Sobre el tema, tanto Claudia Villafañe como Dalma Maradona, se hicieron a un lado y marcaron diferencia de opiniones al respecto: "Que demuestre que es comercial. ¡Qué se yo! No tengo idea. Hay 70 murales de Diego por todo Buenos Aires. En Nueva York, en todos lados... La gente lo hace en agradecimiento y yo agradezco, en nombre de mis hijas, que la gente lo recuerde y quiera hacer murales por todos lados".