La reacción de Mauro Icardi tras el anuncio del divorcio de Wanda Nara: "Me da lástima"

El audio de Wanda Nara en el que aseguró que se va a divorciar de Mauro Icardi y que ese es el motivo real de su visita a nuestro país, causó estragos. Pero el futbolista rompió el silencio a través de sus redes luego de que en "LAM" se diera a conocer la nota de voz de la empresaria.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Mauro Icardi dejó en evidencia que se refugia en el amor de Francesca, la hija mayor que tiene junto a Wanda Nara, mientras que en Argentina solo se habla de la confesión de la modelo.

La publicación de Mauro.

Para sorpresa de muchos, el futbolista volvió a poner una foto de perfil de Instagram donde está besando a su esposa, con la intención de desmentir que se estuvieran divorciando. Aunque según las palabras de Wanda Nara ella es quien le pidió el divorcio al deportista.

La foto de perfil de Icardi.

El mensaje de Mauro Icardi en medio del escándalo

Como si eso fuera poco, Icardi compartió la siguiente frase: "No sé quien me da más lástima, si lo que inventan cosas de mi vida o los que se las creen?". En dicha publicación etiquetó a Wanda Nara junto a un corazón rojo. Aunque la modelo no se hizo eco de sus dichos.

Por el momento, Wanda Nara permanece en silencio sin dar ninguna explicación sobre el audio que se viralizó ni de la reacción que quien es todavía su esposo, Mauro Icardi.