Wanda Nara confirmó que se divorciará de Mauro Icardi: "No puedo más"

Wanda Nara confirmó su divorcio con Mauro Icardi y en LAM publicaron el audio.

Se trata de un mensaje que le envió la empresaria a Carmen, una supuesta empleada que la denunció recientemente por falta de pago.

Allí, Wanda Nara es clara y le dice a la mujer que va a divorciarse de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según Ángel De Brito, el audio fue enviado hace unas horas. En él Wanda Nara decía: "Yo me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", dijo al principio la empresaria. Y agregó: "Me quedo unos días más. No puedo más y le pedí el divorcio".

De esta manera, la hermana de Zaira Nara confirmó que los rumores de crisis eran ciertos.

La denuncia de la empleada de Wanda Nara

Wanda Nara volvió al país y estallaron los escándalos. En medio de rumores de crisis con Mauro Icardi, la empresaria fue denunciada por una de sus empleadas.

"Wanda la habría dejado olvidada en Italia. Está en la casa de campo y no hay comida, la ayuda la gente del pueblo", contó Marcela Tauro en Intrusos.

Según contó la periodista, la mujer habría ido a trabajar con ella en 2019 pero quedó varada en la casona que Wanda Nara tiene en Milán.

"Está indocumentada, sin comida. Es una mujer que la llevaron de Argentina en 2019. Algo cobró, no todo, y ahora el tema es que Wanda se fue a Francia y se olvidó de esta mujer", disparó Tauro.

"El jardinero italiano le da de comer. Los servicios están pagos, luz no le falta y demás, pero cobró determinados sueldos y no tiene comida", siguió.