No es secreto para nadie que la separación de la China Suárez y Rusherking generó polémica por la sorpresa que causó. Sin embargo, fue Julieta Poggio quien la picanteó al contar que el cantante la comenzó a seguir en las redes luego de la ruptura con la artista.

La ex participante de Gran Hermano contó este detalle no menor en medio de una entrevista que brindó para "República Z". Sus dichos no fueron pasados por alto por Rusherking que cuando se hizo eco de lo sucedido, tomó cartas en el asunto.

En las últimas horas y luego de que tomara conocimiento público su actitud con Julieta Poggio, el intérprete de "Perfecta", dejó de seguir a quien se quedó con el tercer puesto de Gran Hermano. De esta forma, evidenció que no es su intención generar revuelo tras la separación de la China Suárez.

¿Será que recibió un reproche por parte de su expareja? Por el momento, no se sabe. Sin embargo, está claro que más allá de las aclaraciones que hicieron ambas partes al momento de separarse, algo grave pasó entre ellos para que tomaran semejante decisión de la noche a la mañana.

Rusherking no sigue más a Julieta Poggio.

Cómo fue la última pelea entre la China Suárez y Rusherking

Según reveló Guido Zaffora en Intrusos, todo se desencadenó el día que el cantante se presentaba en el Movistar Arena, en pleno ensayo. Como ya se dijo, en ese momento la actriz y el cantante tenían planeado presentar su tema Hipnotizados con una pasarela en el escenario.

"Ese día tenía que cantar. La China Suárez llega al ensayo a las 6 de la tarde. Hubo una situación que no gustó mucho con el sonido, cuestiones técnicas. Ella se enoja y le empieza a recriminar mensajes que le llegaban a Rusherking de otras chicas. El ensayo quedó a un costado. Empiezan a sacar a la gente que estaban en el escenario. Ella le dice 'Si vos seguís así esta noche no canto'. El se puso muy nervioso. Ella se va y cumplió la promesa", comenzó contando Zaffora.