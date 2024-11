La vuelta a la República Argentina no fue de la mejor manera para Wanda Nara, tras descansar unos días con L-Gante y Jamaica, porque tuvo que encontrarse con las versiones o especulaciones de que estaría embarazada de su nuevo novio y la presencia de Mauro Icardi al presentarse en su departamento en el Chateau Libertador. Allí, se habría dado un encontronazo entre el jugador y la conductora de "Bake Off Famosos" debido a que él no quería abandonar la vivienda, algo que terminó con una denuncia y un pedido de desalojo para el deportista.

Una vez desalojada la propiedad por parte del padre de Isabella y Francesca, se confirmó que ambos se presentarían de manera virtual (Zoom) a una audiencia este viernes 15 de noviembre y Ana Rosenfeld, abogada defensora de la modelo, contó detalles de este encuentro con as letradas encargadas de defender al futbolista que no se presentó.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Ana Rosenfeld.

Ana Rosenfeld reveló los detalles de la audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi: a qué acuerdos llegaron

La reconocida abogada está a cargo de la defensa de Wanda Nara y fue la encargada de asesorarla en cuanto a la denuncia que se presentó contra Mauro Icardi. Durante la mañana de este viernes 15 de noviembre se llevó adelante la audiencia virtual en la que estuvieron la artista, su defensora y las letradas del jugador del Galatasaray de Turquía, Elba Marcovecchio y Guadalupe Guerrero, debido a que él no habría querido presentarse.

En cuanto a los detalles minuciosos la abogada de la expareja de Maxi López comenzó diciendo que "nuestra intención era poder esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución”. Y agregó frente a la prensa que estaba a las afueras del Chateau Libertador: "Lo único que les puedo aclarar es que quedamos, teniendo en cuenta la salud de los chicos y la injerencia en la intimidad de la vida de los menores, que tanto las abogadas como Wanda y como yo, no vamos a dar ninguna conferencia ni explicación de lo que se habló dentro de la audiencia. Lo vamos a manejar dentro de Tribunales y con la más estricta confidencialidad".

Para aclarar las cuestiones relacionadas de la convocatoria de esta audiencia aclaró: "Esta audiencia tuvo que ver con el incómodo momento que se vivió el día de la exclusión. Hubiéramos querido que no acontezca”. Posteriormente, Ana Rosenfeld comentó que ninguno de los hijos de Wanda Nara, tanto los que posee con Maxi López y Mauro Icardi, presenciaron la fuerte discusión. "Los menores no presenciaron nada”, afirmó.

“En todo momento Wanda preservó a estas criaturas de cualquier situación porque, como siempre lo dijo y lo sostuvo, más allá de las cuestiones privadas e íntimas que tienen en cuanto a la separación y los motivos de su ulterior divorcio, Wanda lo que quiere preservar es al papá de sus hijas”, expresó en relación al cuidado y la intención de la modelo de mantener al margen a las menores. De hecho, este jueves la conductora de "Bake Off Famosos" lanzó un comunicado en el que dejó en claro que realizó la petición en la Justicia para que los medios no nombren a sus herederos.

El comunicado de Wanda Nara.

Otro de los puntos fuertes de las declaraciones del abogada de la modelo fue que "Wanda estuvo presente, tuvo la oportunidad de hablar y de decir todas las razones por las cuales quiere mantener este tema en el ámbito de la intimidad”.

A la hora de ser consultada por la prensa por si existió violencia de género manifestó: "No puedo hablar de eso". Y, en este sentido, aseguró que lo relacionado a esto se tratará más de manera privada y, además, comentó que no se habló de denuncias realizadas previamente.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Para portar claridad al tema, Ana Rosenfeld contó que el jugador no puede retornar al Chateau Libertador y que la idea de las letradas es dejar a un costados a los hijos. Algunos datos importantes son que Wanda Nara, novia de L-Gante, y Mauro Icardi no tienen permitido verse por una medida de restricción y todos los contactos se darán mediante las abogadas, y ella está trabajando en el expediente previo a la fuerte discusión que mantuvieron días atrás.

“Mauro no puede volver a la casa. Lo único que vamos a preservar es a las menores por encima de todo. En realidad, a cinco chicos. Todo va a ser judicial", mencionó Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara. Y posteriormente concluyó sobre que esto no viene de ahora en relación a Mauro Icardi: "Este expediente no empezó hace dos días, vengo trabajando hace tiempo y nunca tuvieron información al respecto, porque la intención de Wanda siempre fue mantener silencio por la vida privada suya, de Mauro y de los chicos. Lo único que vamos a preservar es a las menores por encima de todo”.

BL