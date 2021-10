La reacción de Zaira Nara contra la China Suárez tras el escándalo

Zaira Nara “rompió” el silencio tras el escándalo con una actitud en redes que no sorprendió a nadie y que refuerza las versiones de distanciamiento entre la China Suárez y sus amigas tras el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, del que ella fue tercera en discordia.

Bancando a su hermana y sin mediar palabra con su amiga, la modelo y conductora dejó de seguir a la actriz en Instagram, confirmando así su distanciamiento de quien fuera uno de sus pilares.

Tras el escándalo, Zaira dejó de seguir a la China en Instagram.

Como parte de Multitalent Agency, Zaira era parte del grupo de la actriz, Paula Chaves y Mery del Cerro, todas compañeras de Agencia y grandes amigas. Tras el escándalo de Wanda, Mauro Icardi y la China, sus amigas le dieron la espalda en apoyo a las hermanas Nara.

El grupo de amigas disfrutó siempre de un vínculo sólido y presente tanto en las buenas como en las malas, y está vez eligieron quedarse del lado de Zaira y su familia que afronta una dolorosa separación con la actriz, que lo negó todo, como tercera en discordia.

Paula Chaves negó las versiones de pelea con la China Suárez tras el escándalo: "Con Euge no hablé"

Paula Chaves es otro de los personajes en el ojo de la tormenta. Según la versión de Yanina Latorre en “Los Ángeles de la Mañana”, la conductora habría sido categórica con la China Suárez tras la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi. En medio de la polémica, desmintió la charla y dijo que sigue siendo amiga de la actriz.

"Hablé con Paulita Chaves, yo le pregunté si había tenido una charla acalorada con la China, y me dijo: 'No, no hablé con Euge'", contó Paula Varela en “Intrusos”, desmintiendo así la versión que circuló en “LAM”.

Según Latorre, Paula Chaves habría sido muy dura con la China y habría puesto punto final a su amistad. "Para Paula la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual: ‘Sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats", dijo la panelista sobre la versión que hoy la conductora niega.

El escándalo que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez es el tema de conversación en el mundo entero y, día a día, aparecen más versiones, chats e involucrados. La separación del año parece no tener fin…