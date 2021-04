La respuesta de Laurita Fernández cuando le pidieron que muestre a Nico Cabré en redes

Después de un 2020 de crisis, Laurita Fernández y Nicolás Cabré apostaron con todo al amor.

Pero tras la reconciliación, la relación entre los actores quedó por fuera de cualquier escándalo mediático y decidieron mantener el perfil bajo sin compartir en redes sociales nada que se relacione a su vida privada.

A pesar de que el papá de Rufina apareció en algunas publicaciones de Laurita Fernández, los seguidores le pidieron a la conductora que "exponga" a su pareja un poco más.

"¿Qué les gustaría ver en mis redes sociales?", preguntó la diosa a sus followers. "Tu casa nueva y el proceso de la decoración", le pidieron los fans.

Luego, Laurita enumeró cuáles fueron las sugerencias que se repitieron entre sus fans y sorprendió al nombrar a su novio. "Deco, baile, entrenamiento, make up y looks, skincare, sorteos y pidieron más a Nico... ¡pero eso no se los puedo conseguir! ", agregó entre risas.

Laurita Fernández y el nuevo desafío de ayudar a la divorciadas

Laurita Fernández será la conductora de un nuevo talk show. Se trata de El club de las divorciadas un ciclo en el que mujeres que están atravesando por esta situación y que quieren hacer pública sus diferentes historias de vida.

El programa es producido por Kuarzo, será emitido por Canal Trece y contará con la participación de diversos especialistas en temas familiares, abogados y psicólogos.

AM