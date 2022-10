La tierna producción de fotos de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, para Mundo Halloween

Su hijo Dionisio (4) es el tesoro más preciado para Flavio Mendoza. Y quiso enseñarle lo más valioso: No sólo a enfrentar sus miedos, si no invitarlos a jugar, a reírse juntos y así surgió “Mundo Halloween” de la mano de “El Circo del Anima”, en el Parque Comercial Avellaneda.

En una carpa colgante, la más grande de Latinoamérica, llena de artistas, de magia, de riesgo, de luces, el bailarín y productor teatral dirige todo y se toma un tiempo para hablar con CARAS. “Con este show quería sacar el miedo al cuco. Sin querer los adultos asustan a los niños, y trato de que no suceda. Este es un cuento hermoso que combina acrobacia, humor y que deja un lindo mensaje”, dice Flavio Mendoza.

Flavio Mendoza produjo el show Mundo Hallloween en honor a Dionisio.

Y ese show nace de Dionisio porque según cuenta su papá le encantan las películas de terror, se fascina con el diabólico “payaso It” y no le teme a los monstruos. “A mí me gustaban las historias de suspenso pero yo era mucho más miedoso. A él le fascina el mundo del terror, pero un día lo dejé solo mirando una peli y me dijo: ‘Quiero verla con vos. No me dejés solo porque me asusta’. Y le respondí:’¿Para qué la mirás?’ Y me respondió: ‘Me da miedo pero la quiero, me asusta pero me gusta’. Y surgió un tema musical que nació de sus palabras. Le pregunte; ¿Querés que papá haga el show de Halloween? Y me dijo: Siiii! Y así nació este espectáculo. Cuando llega “Noche de Brujas”, mis amigos, que son todo, se vienen disfrazados, traen todo para adornar y armamos la calabaza y logramos la fiesta que él espera. Le encanta. Incluso le propuse hacerle un cumple de Halloween y me dijo que sí y se me ocurrió lo de ‘Mundo Halloween’ y gracias a Dios pude concretarlo” dice Flavio conmovido.

Dionisio Mendoza, fanático de las películas del terror.

El circo del Anima es por excelencia el mejor de Latinoamérica y trajo de nuevo el circo a la argentina, la escuela de todas las artes. Este espectáculo es diferente porque tiene función de circo, luego la de ‘Halloween’ y luego viene el ‘Show de Navidad’. Son tres espectáculos en un mismo lugar, con una carpa colgante y gigante, un palacio que albergará a los tres shows. “Era lo que faltaba, es algo innovador, para no perder la cultura de los niños, la magia, el espíritu de la fiesta de Halloween. Cosas que nos llevan a la niñez nuestra, a la cosa más naif que no pasa por las redes, el Tik Tok , etc. Estoy orgullosos de estos tres espectáculos tan espectaculares, valga la redundancia”, continua el reconocido bailarín.

La tierna producción de fotos de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, para Halloween

Cuando Flavio Mendoza dirige desde abajo del escenario confiesa que sus nervios son mayores. Desde el frente mira todo y termina con dolor en las rodillas por hacer presión con sus piernas. Sin embargo, es un dolor que no le molesta, porque lo que ve es increíble, es técnico, es arriesgado, es querer lograr la perfección, es adrenalina y placer por hacer lo que le gusta y lo disfruta a pleno.

El Parque Comercial Avellaneda (ubicado en el kilómetro 9 de la Autopista Buenos Aires-La Plata) está muy cerca de la capital y los 3 shows circenses –‘Mahatma’, ‘Mundo Halloween’ y en diciembre, ‘Una Mágica Navidad’– lo han convertido en un polo de arte. “Siento que en El Circo de Anima , rindo homenaje a mi familia. Es el circo del alma y tiene que ver con el alma de mis abuelos y mis viejos, que fueron los creadores del circo en mi familia y hoy siguen mis primos, mis tíos,. Todo lo que somos se lo debemos a mis abuelos y a mis padres que se pusieron el circo al hombro porque no era fácil ir en carromatos, armar todo a pulmón. Y lo hice partícipe a mi hijo de la gráfica, porque es su origen igual que el mío”, dice Flavio emocionado.

Mundo Halloween: la tierna producción de fotos de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza.

Sin dudas los que él produce, son los shows más grandes de Argentina. Tanto el ‘Circo del Anima’, como ‘Mundo Halloween’, ‘Una Mágica Navidad’ y ‘Stravaganza’, que está de gira, emplea a más de 300 personas en total. En ‘Mundo Halloween’ hay más de 120 personas incluidos técnicos, iluminadores, artistas, boleteros, acomodadores. “Muchos me dicen ‘Hacé menos’ pero creo que hay que poner todo para sacar el país adelante. Soy un hombre muy afortunado. El otro día mi tía Chiquita que está en el circo me decía: ‘S os un elegido, un afortunado porque podes hacer lo que amás’.Y la verdad que si, soy un agradecido a Dios, al Universo, puedo lograr espectáculos de esta calidad, por la familia que tengo, por el hijo que tengo, por la pareja que tengo, por los amigos. Por ser feliz. Una palabra que significa todo”, concluye con lágrimas en los ojos.

Fotos: @pauladalia1