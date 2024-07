Lali Espósito estuvo de invitada en el programa online de Moria Casán, Nave nodriza y habló de todo. La cantante reveló detalles de su carrera, se refirió a sus altercados con Javier Milei, de su reciente polémica de Factor X y, por supuesto, Moria fue al hueso para conocer intimidades de su noviazgo con Pedro Rosemblat.

Por un lado, la cantante pop contó cómo fue la génesis de esta relación y confirmó que fue ella quien primero se acercó a él a través de Instagram y la primera vez que se vieron fue en una juntada de amigos en común. Lo cierto es que, al verlo por primera vez, se sintió totalmente inhibida: "Cuando entré ese metro noventa me puse muy nerviosa, me impactó ese porte y no le hablé como por cuatro horas", confesó.

Además, Lali fue muy abierta en torno al momento que está viviendo, confesó que está muy enamorada y habló de cómo lo vive la pareja: "Somos muy emocionales y nos emociona la felicidad", expresó y también advirtió: "No sé si le va a gustar que cuente esto".

La vida sexual de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Ya es sabido que la lengua karateka no tiene pelos en la lengua ni tabúes a la hora de hablar de sexo. Así que le preguntó si “¿Qué haces hoy a la noche?” y Lali dijo: Me reúno con Pedrito”. Esto llevó a Moria a preguntar: “¿Van a...?”, a lo que Lali resplicó: “Muy probablemente”.

“¿Frecuencia sexual con Pedrito?”, siguió la entrevistadora y Lali Espósito se animó a explayarse sobre su vida sexual con Pedro Rosemblat: “Intenso. Está viendo a mi mamá, Moria. Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.