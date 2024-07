El noviazgo de Pedro Rosemblat y Lali Espósito va viento en popa. Desde que anunciaron su romance en el verano, se muestran a menudo en redes sociales, eventos, viajes y más momentos juntos mientras cada uno lleva adelante sus exitosas carreras.

Recientemente, la pareja dio que hablar ya que fue la propia Cristina Kirchner quien bromeó acerca de que sería la próxima pareja representante del peronismo, luego de ella y Néstor Kirchner. El momento se volvió viral y además, la exmandataria saludó especialmente a la cantante pop.

Ahora, a través de las redes de Lali se conoció que el streamer y la artista fueron invitados a comer en un restaurante de lujo en Buenos Aires. Pero, el problema llegó cuando tuvieron que retratar el momento para Instagram y Pedro tuvo que reconocer: "Es mala influencer".

La confesión de Pedro Rosemblat sobre Lali Espósito

"Bueno, tenemos un problema. Nos han invitado a comer, a Mariana la han invitado a comer. Ella tiene incontables talentos que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa, es carismática pero como todas las personas tiene algunas limitaciones", explicó en redes el militante peronista.

Mientras Lali Espósito se reía en la historia, Pedro Rosemblat continuó: "Como influencer no es buena, gente. No filma la carne y filma el tenedor, saca una foto oscura, se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con alcoholismo que cool. No sabemos muy bien cómo explicar que hemos comido muy rico acá".