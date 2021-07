Lali Espósito en La Voz: Así fue su homenaje a Soda Stereo

Lali Espósito es una de los jurados más sorprendes de La Voz Argentina. Ella aporta humor, frescura y también buenos momentos musicales como el de este domingo. Ahora la artista sorprendió al cantar "Tratame suavemente", uno de los clásicos de Soda Stéreo.

"Es una de mis canciones favoritas del mundo", dijo Lali al darse vuelta cuando Federico Ratto interpretó este clásico de Gustavo Ceratti.

La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

Mau y Ricky Montaner son dos de los jurados de La Voz Argentina que la está rompiendo en el certamen de Telefe. Los hijos de Ricardo Montaner eligen a dúo quiénes serán los participantes de su equipo en la audición a ciegas y mantienen un vínculo cómplice con Lali Espósito.

Tan es así, que los músicos se animaron a contar una divertida anécdota con Lali durante las grabaciones de La Voz Argentina.

"Tenemos muchas, las van a ver en La Voz. Pero hay una del back. No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron.