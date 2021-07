La Voz Argentina: Mau y Ricky Montaner revelaron el momento en el que Lali Espósito se enojó con ellos

Mau y Ricky Montaner son dos de los jurados de La Voz Argentina que la está rompiendo en el certamen de Telefe. Los hijos de Ricardo Montaner eligen a dúo quiénes serán los participantes de su equipo en la audición a ciegas y mantienen un vínculo cómplice con Lali Espósito.

Tan es así, que los músicos se animaron a contar una divertida anécdota con Lali durante las grabaciones de La Voz Argentina.

"Tenemos muchas, las van a ver en La Voz. Pero hay una del back. No habíamos visto Sky Rojo, ya ahora sí, pero como por cuatro semanas, ella venía todos los días diciendo: “¿Vieron Sky Rojo?”", contaron en una entrevista para Teleshow.

Mau y Ricky Montaner, dúo dinámico en La Voz Argentna.

"Stefi la quería ver, pero no cuadrábamos los horarios, y tardamos mucho, ya me daba vergüenza. Cuando empezábamos a hablar de la serie, yo me iba apara otro lado para que no me preguntara. Y una vez, en casa de Marley me dijo 'Ya es el colmo, chicos. Forros, son amigos míos y no han visto la serie' Entonces esa misma noche, la vimos", dijeron.

Lali Espósito en La Voz Argentina.

Cambios en el jurado de La Voz Argentina: la palabra de Ricardo Montaner

Días atrás, La Voz Argentina fue protagonista de un fuerte rumor. Según informaron en Intrusos, el programa de Telefe sufriría cambios en el jurado. De acuerdo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares la emisora no está muy conforme con el desempeño de Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, quienes ya grabaron toda la primera etapa de audiciones a ciegas.

El programa está divido por etapas, la fase a ciegas, los Knockouts, Playoffs y luego las presentaciones en vivo y aparentemente Mau y Ricky podrían no participar de la segunda etapa. En posible reemplazo de los músicos se está pensando en volver a convocar a los Miranda, Ale Sergi y Juliana Gatas.

Pero esta información fue negada por la producción y por el mismo Ricardo Montaner quien compartió un contundente mensaje en sus redes. “Las fórmulas exitosas no se tocan… felices por los resultados, #LosMontaner somos de @lavozArgentina y @telefe”, disparó el músico.

¿Quedó claro?

Ricardo Montaner habló de los supuestos cambios en La Voz Argentina.