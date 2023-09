Silvina Luna sigue dando que hablar por la manera en la que se dio su partida. Desde su fallecimiento, sus seres queridos formaron parte de homenajes en muchos programas. Una de sus amigas más íntimas visitó el piso de LAM y habló sobre unos de los accidentes que tuvo con la modelo.

Silvina Luna

El accidente de Silvina Luna

Jezabel Yacuzzi habló con Ángel De Brito y contó qué pasó en el velatorio de su amiga. "Me crucé con Burlando. Él nos salvó porque en el 2003 habíamos tenido un accidente muy grande, con Jaqueline Dutra, ella y yo", reveló la amiga de Silvina. "¿Era viniendo de Mar Del Plata o donde era?", indagó el conductor.

"Habíamos salido a Pilar, a un boliche. Fuimos a buscar a los hijos de Jaqueline Dutra. En el peaje no sé qué paso, pero volcamos y casi nos matam... las tres", explicó Jezabel, amiga de Silvina Luna. "Estamos haciendo teatro. No me acuerdo mucho porque venía durmiendo. Fernando nos apoyó, ahí se vio la humanidad de este hombre", dijo la actriz.

AF.