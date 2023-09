Ángel de Brito hizo un polémico comentario sobre Marcelo Tinelli, que es su jefe actualmente, sobre su secreta vida amorosa en su cuenta oficial de Twitter al contestarle un comentario a su colega Laura Ubfal.

Todo comenzó cuando la periodista criticó el debut de Juli Castro, la hija de Momi Giardina, en el Bailando 2023, el esperado programa de Tinelli en la pantalla de América TV.

El primer tweet de Ángel de Brito.

Al escuchar este comentario de su colega, el conductor de LAM decidió responderle y defender a la joven participante, sin embargo, dejó en evidencia a Marcelo en el proceso: "Me extraña de Ubfal que no sepa apreciar el talento de Juli Castro y la menosprecie por ser hija de Momi... y menosprecie también a Momi por garcharse a Tinelli #LAM".

El segundo tweet de Ángel de Brito.

Y eso no fue todo, ya que al ver el polémico tweet de Ángel de Brito, una seguidora le pregunto: "O sea que sí gar... con Marcelo", a lo que él contestó sincero: "Estoy convencido. No estuve ni me lo contaron".

Qué dijo Laura Ubfal sobre Juli Castro que indignó a Ángel de Brito

Todo comenzó cuando Denise Dumas comentó en el piso de "El Debate": “¿No les parece que en el jurado están abusando de la confianza que tienen con los participantes de antes? Y son más cuidadosos y cholulos como con Juli Castro”.

Y Laura Ubfal le respondió en vivo: “Pensá en el Conejo y Coti, ella estuvo bárbara, tan bien como Morena o Castro, las chicas nuevas. Las tres bailaron lo mismo. Ella (Juli) será porque es la hija de Momi Giardina, qué sé yo. No digo que está acomodada, para nada, pero la conocen de chiquita ¿Qué quieren que les diga? Yo digo siempre la verdad, les guste o no les guste”.

J.C.C