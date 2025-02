El reciente cumpleaños de Magnolia Vicuña, la hija de la China Suárez, no pasó desapercibido en redes sociales. No solo porque la actriz organizó la celebración en tiempo récord tras su regreso de Europa, sino porque los usuarios no pudieron evitar notar las similitudes con el cumpleaños de Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara.

Las coincidencias entre los cumpleaños de Isabella Icardi y Magnolia Vicuña

El 27 de octubre de 2024, Wanda Nara celebró el cumpleaños de Isabella con una gran fiesta que tuvo una temática muy especial: Hello Kitty.

La empresaria compartió imágenes en las que se apreciaban decoraciones en tonos rosados, vasos personalizados con la cara del personaje, una muñeca gigante y un stand titulo “Hello gifts”, todo en torno a la icónica caricatura japonesa. La celebración no solo se destacó por su elegancia, sino también por la clara devoción de Wanda hacía este personaje.

Cumpleaños de Isabella Icardi

Unos meses después, llegó el turno de Magnolia. La hija de la China Suárez cumplió el 7 de febrero y su madre se encargó de compartir cada detalle de la organización. “Llegó el pedido del festejo de Magno. Compré todo por Amazon y me lo trajeron”, comentó Eugenia en sus historias de Instagram, mostrando los elementos que formarían parte del evento. Entre ellos, destacaban numerosos artículos de Hello Kitty: marcadores, libretas, portacosmeticos, peluches y hasta slime decorado con la imagen del personaje.

Cumpleaños de Magnolia

El parecido entre ambas celebraciones desató especulaciones. Algunos usuarios tomaron la elección de la temática como una simple coincidencia, mientras que otros lo interpretaron como una provocación por parte de la China Suárez, dada la conocida admiración de Wanda por Hello Kitty.

La controversia no tardó en instalarse en redes sociales, donde los seguidores de ambas figuras se dividieron entre quienes veían una inspiración y quienes hablaban de una réplica intencional.

Cumpleaños de Magnolia

Lo cierto es que más allá de las comparaciones, tanto Isabella Icardi como Magnolia Vicuña disfrutaron de sus celebraciones rodeadas de amor y alegría. Mientras tanto, las redes continúan debatiendo sobre si este cruce de temáticas fue casualidad o una nueva chispa en la historia de desencuentro entre la China Suárez y Wanda Nara.

N.L