La increíble historia de amor de la China Ansa y Diego Mendoza: de los seis meses sin verse a la noche que selló su destino

China Ansa y Diego Mendoza compartieron una etapa marcada por la distancia geográfica y el intercambio constante, que anticipaba un vínculo en evolución. A lo largo de ese tiempo, construyeron una conexión que tuvo un punto de inflexión en una noche que, según ambos, definió el rumbo de su historia.

China Ansa y Diego Mendoza atravesaron casi seis meses sin encuentros presenciales, pero con una continuidad afectiva que fue creciendo con el paso de los días. Cuando finalmente coincidieron en una noche de ensueño, vivieron una experiencia que terminaría marcando un antes y un después en su relación.

La periodista y el exfutbolista se conocieron en plena pandemia, cuando él jugaba en España y ella trabajaba en televisión en Buenos Aires. Lo que comenzó como una conversación virtual se transformó en una relación sólida que hoy incluye una hija en común y planes de casamiento.

El primer contacto entre ellos fue facilitado por un amigo en común, quien notó el interés de Diego Mendoza por la periodista. En ese momento, China Anssa no imaginaba que ese mensaje informal derivaría en una historia tan significativa. Al enterarse de que él vivía en Ibiza, su reacción fue espontánea: “¿Para qué me ofrecés mercadería que no puedo consumir?”, bromeó entre risas. Sin embargo, aceptó iniciar el diálogo y, desde entonces, comenzaron a hablar por videollamada.

Durante seis meses, mantuvieron una comunicación diaria a través de la pantalla. Compartían anécdotas, detalles personales y hasta situaciones cotidianas con una naturalidad que fue construyendo confianza. “Nos contábamos absolutamente todo como si fuéramos mejores amigos”, recordó ella en una entrevista. La distancia física no impidió que se conocieran en profundidad.

La espera terminó cuando Diego Mendoza regresó a la Argentina. Alquilaron un departamento en Buenos Aires para concretar el tan esperado encuentro con la China Ansa. Esa noche fue clave para ambos. Compartieron una cena, brindaron con vino y cerraron la velada con chocolates. Fue entonces cuando, según relataron, “pasaron una velada donde ambos salieron con la convicción de que eran el uno para el otro”.

Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo. Se instalaron juntos en zona norte y, en 2023, recibieron a su primera hija, India. La llegada de la pequeña fue celebrada como un nuevo capítulo en su historia. La propuesta de casamiento llegó en septiembre, durante el cumpleaños de la periodista, en la intimidad de su hogar.

El vínculo entre China Ansa y Diego Mendoza atravesó momentos de distancia y reencuentros significativos que terminaron por definir su camino compartido. Desde aquellos primeros intercambios a la distancia hasta la noche que consolidó su conexión, la pareja construyó una historia que se fue afirmando con el tiempo.

